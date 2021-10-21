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「炸雞都買哪家？」胖老爹穩坐霸主　答案爆出黑馬：是韓式的

▲▼胖老爹。（圖／記者黃君瀚攝）

▲胖老爹仍是不少人心目中的炸雞霸主。（圖／記者黃君瀚攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

講到炸雞霸主，每個人心中的答案可能不太一樣，就有網友在PTT的WomenTalk發文，說他看到網友大推四家炸雞店，分別是胖老爹、拿坡里、德州美墨炸雞、昌平炸雞王，就發起閒聊「大家炸雞都買哪家？」發現最有人氣的依然是胖老爹。意外的是，這次留言處出現黑馬，不少人大推一間韓式炸雞，話題引發熱論。

發文網友文中表示，他看網友大推四家是炸雞霸主，分別是「霸主1：胖老爹美式炸雞」、「霸主2：拿坡里披薩炸雞」、「霸主3：德州美墨炸雞」、「霸主4：昌平炸雞王」。

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他接著說，自己比較常點胖老爹，因為家附近就有一間；偶爾心血來潮會點拿坡里，目前則是還沒吃過3跟4，「吃過的可以分享一下嗎？有推？大家平時都會買哪家呀？」也很意外肯德基沒在榜上，雖然他也覺得好吃的都是限定口味，像青花驕香麻脆雞和雙濃金沙起司雞。

▲拿坡里炸雞專賣店。（圖／拿坡里提供）

▲原PO心血來潮時會點拿坡里炸雞。（圖／拿坡里提供）

貼文一出，最多網友提到的果然還是胖老爹，「覺得胖老爹真的香又好吃，餓了」、「胖老爹很看分店，我家這的兩間就天差地遠，胖老爹好吃的店家吃起來跟昌平差不多。」

意外的是，不少人推薦韓式炸雞專賣店「起家雞」，讓它成為一匹大黑馬，「起家雞好吃，但要人多分享吃不同口味才爽」、「偶爾會買起家雞，通常是因為看韓綜被燒到。」

▲起家雞起啵雷炸雞 。（圖／記者黃士原攝）

▲起家雞是這次討論中的黑馬。（圖／記者黃士原攝）

至於炸雞霸主排行榜，計算一下留言，第一名是「胖老爹」（約16票），第二名則是「昌平」（約14票），第三名是黑馬「起家雞」（約12票），第四名是「肯德基」（約11票），第五名是「拿坡里」（約10票），第六名是「德州美墨炸雞」（約9票）。

其他人則是紛紛留言，「唯一指定：我家巷口炸雞」、「美墨很好吃」、「拿坡里要看店」、「肯德基吧，比較喜歡他們家口味」、「雞腿的部分：丹丹、胖老爹、昌平」、「昌平，目前自己覺得最強」、「只有我覺得不管哪家，剛炸起來都很好吃嗎」、「拿坡里第一」、「首選美墨，但要內用」、「原po上述炸雞我都吃過，個人覺得波士頓炸雞屌打他們。」

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