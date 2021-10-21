行走瘦身器！4周腰圍縮三吋　黑科技全新突破！

【企劃特輯】

愛美男女想要偷吃步、瘦腰腹肉，通常會到醫美診所打打溶脂雷射、或是乾脆直接抽脂；但現在瘦身「黑科技」越來越厲害，已經有業者研發出「石墨烯瘦身腰帶」，配戴4周、腰圍竟然可以縮三吋，號稱「行走瘦身器」，2021年加入「石墨烯+磁石」讓腰夾有全新突破。

▲藝人貝蒂與部落客真情推薦。

配戴二十鐘 效果等同慢跑一小時

這款特殊的腰帶所使用的材質是全新的石墨烯材料，它在導熱循環方面，超越目前已知的其它所有材料，試驗中：只要配戴三分鐘以上，石墨烯能量就能產生熱能，穿透皮下燃燒脂肪，達到快速爆汗、循環的效果，配戴20分鐘以上消耗的卡路里相當於慢跑1小時的效果，非常的神奇。

▲石墨烯能量就能產生熱能，讓溫度增高，石墨烯能量穿透皮下燃燒脂肪，達到快速爆汗、循環的效果。

石墨烯能提升循環代謝 達成持續運動、燃燒脂肪的效果

關於「石墨烯」這個21世紀最受矚目的材料，在經過諾貝爾物理學獎的認證後立刻以黑馬之姿在全世界一炮而紅，成為各產業搶著使用的黑科技！它在各領域都被積極運用，更開啟了醫療保健的新紀元！因為石墨烯具有高傳導性，導熱性、導電性、韌性都極佳，當這個成份放進「腰夾」時，就能夠啟動高遠紅外線產生共振，提升循環代謝，對每天需要護腰、護脊椎的人來說是每日的保健救星；一般人在日常生活中透過石墨烯幫助達成持續運動、燃燒脂肪的效果！而今，強大的「石墨烯」再加上「磁石」，效果更全方位！

▲兩位英國曼徹斯特大學物理學家獲得諾貝爾物理學獎，開啟新一波的醫療保健新紀元。

超能石墨烯Ｘ彈力磁石條 加速腰腹脂肪代謝 全新2.0版本效果更全面

醫療級的石墨烯腰帶可以帶來的高遠紅外線共振、提升循環代謝外，降低發炎疼痛、減緩婦科問題，應用治療的效果非常優異廣泛；加速腰腹部的脂肪消耗代謝，使用4~12周的患者，腰圍平均縮小了三吋，針對腰腹部肥胖者，有很好的減重瘦身的效果。另外，針對22種一般常見的腰腹疾病量身打造，加上對腰部穴位加壓的「彈力磁石條」，透過對應腰部穴位加壓後與石墨烯效果加乘後，高能量微電流釋放負離子，達到「熱灸電療」的效果，能讓腰部得到舒緩，效果更全面，堪稱「腰夾界超強神器」！

▲「石墨烯」的高遠紅外線共振、提升循環代謝外，加上對腰部穴位加壓的「彈力磁石條」堪稱腰夾界超強神器。

石墨烯界的領航者「PP波瑟楓妮」

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