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網軍暴動！八點檔女星回歸「腰束奶膨」暴風甩肉10公斤

▲網軍暴動！八點檔女星回歸「腰束奶膨」暴風甩肉10公斤。（圖／宏睿國際提供）

【企劃特輯】

八點檔女神葉家妤與演員陳宇風結婚10年，育有2女，自生下小女兒後，她專心當家庭主婦，長達七年沒有接演戲劇的演出，讓葉家妤心寬體胖，體重爆增不少；確定接演民視八點檔大戲「黃金歲月」，因為怕上鏡頭被酸，葉家妤早在開拍之前就暴風式的甩肉七公斤；現在「黃金歲月」上檔後，她還在持續瘦身中，目前已經成功減去十公斤！

▲網軍暴動！八點檔女星回歸「腰束奶膨」暴風甩肉10公斤。（圖／宏睿國際提供）

▲葉家妤在江宏恩的介紹下開始食用「日夜塑崩」，效果好到連自己都不敢置信。

葉家妤越演越瘦！觀眾見證減重過程

七年沒拍戲，葉家妤坦言壓力不小，在開拍前被媒體拍到飄出濃濃嬸味的暴肥肚腩照，讓她信心嚴重被打擊，誓言要恢復以前的身材；在「黃金歲月」首播的前幾集，有網友在網上留言說她的臉蛋有點腫，但隨著劇情發展，葉家妤在鏡頭上越來越輕瘦，已經有不少觀眾發現，葉家妤怎麼一集比一集還瘦，還問她減重的方法，讓葉家妤鬆了一口氣，也洗刷之前大肚婆的印象。 

▲網軍暴動！八點檔女星回歸「腰束奶膨」暴風甩肉10公斤。（圖／宏睿國際提供）

▲不少觀眾發現，葉家妤怎麼一集比一集還瘦，洗刷之前大肚婆的印象。

減重沒有副作用　葉家妤感謝江宏恩

講到瘦身的方法，葉家妤表示是因為江宏恩的提點和幫忙；因為之前減重卡關，透過粉絲團向宏恩大哥請教瘦身方法，他無私的分享給我他靠「日夜塑崩」一年甩去20公斤的方法，我自已才用了半年就瘦了七公斤，而且現在還持續的瘦；原本我很擔心有甚麼副作用或是會復胖，但到現在真的都沒有這些狀況發生，葉家妤感謝地說：宏恩大哥真的是推薦了一個很棒的產品給我，讓我找回了自信。
▲網軍暴動！八點檔女星回歸「腰束奶膨」暴風甩肉10公斤。（圖／宏睿國際提供）

▲葉家妤感謝江宏恩的分享，讓她先前火速消風七公斤。

「日夜兼顧」阻斷吸收代謝不間斷　是最有效且不易復胖的專業級減重法則

專業營養師表示：「真正有效的減重是需要日夜配合的，白天人體的吸收會增加新的脂肪囤積，而且僅能代謝當日吸收的熱量，如果能日間阻斷熱量、油脂、糖分的吸收，就能不繼續增加體內囤積的脂肪；夜間因人體機制的關係，此時的代謝循環會維持在最低範圍，提供能量的是深層的頑固囤積，但如果能讓循環代謝維持跟白天一樣，甚至更高，就能真正燃燒到深層的頑固囤積。」

而日夜塑崩的原理正是『日夜循環』白天燃燒脂肪、夜間時提升代謝！《日塑崩》利用376種專利纖維，阻斷日間熱量、油脂、糖分的吸收，不會有新的脂肪增加；而睡前食用的《夜塑崩》，有助於入眠以及添加「辣木葉」，拉高代謝率，在夜間燃燒頑固囤積；透過日夜循環，讓體重控管更有效率。

▲網軍暴動！八點檔女星回歸「腰束奶膨」暴風甩肉10公斤。（圖／宏睿國際提供）

江宏恩、葉家妤合力推薦『塑崩日夜奇蹟』速甩法寶這裡買！

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