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來臺北彩虹觀光！與變裝皇后搭觀巴、賞光雕抽好禮　6大特色3大亮點一次看

2021 Color Taipei（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）

▲2021 Color Taipei彩虹系列活動，今年擴大舉辦共有6大特色、3大亮點。（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）

生活中心／台北報導

越來越多LGBTQ朋友勇於在公共平台發聲，或是大方自在地牽手上街，對同性伴侶大聲說愛，凸顯了大眾對於性別平權與尊重多元的意識逐漸高。臺灣於2019年成為亞洲第一個同婚合法化的國家後，臺北作為性別友善之都，也於多處展現城市的友善平權，除了有最盛大的同志遊行，去年開始推出一系列Color Taipei活動，深受民眾好評，今年將延續並擴大辦理，共有6大特色、3大亮點，邀請大家10、11月來臺北體驗一場最Color的彩虹觀光！

去年的Color Taipei讓你留下深刻印象，意猶未盡嗎？為傳達任何身份、性別，只要有愛，都能找到「家」的幸福，今年以「以愛為名 由愛成家」作為彩虹活動主題，並於10月份正式起跑，展開一系列豐富內容，針對臺北的彩虹熱點打造特色遊程，並整合旅宿業、同志友善店家等，不論日夜，活動期間都能感受到濃厚的彩虹氛圍。

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▲▼ 來臺北彩虹觀光！與變裝皇后搭觀巴、賞光雕抽好禮　6大特色3大亮點一次看 。（圖／台北市政府提供）

▲臺北推廣彩虹觀光及多元友善的性平環境，歡迎民眾一起來參加。（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）

去年期間限定、反應熱烈的「彩虹觀光巴士Tour」，今年已於10/16起跑，並從原規劃20趟次加碼至30趟次，讓更多人可以搭上雙層觀光巴士，依不同場次遊程路線規劃，循著彩虹軌跡造訪二二八公園、常德街、西門紅樓、公館彩虹巡禮等，從各個彩虹景點的歷史意義了解同志文化。此外，彩虹觀光巴士特別安排變裝皇后「女王」及「飛利冰」，以及知名人氣網紅包括「FJ234」、「企鵝」及「卉卉＆Ginger」參加，與乘客一起同遊，玩嗨臺北彩虹景點。

▲▼ 來臺北彩虹觀光！與變裝皇后搭觀巴、賞光雕抽好禮　6大特色3大亮點一次看 。（圖／台北市政府提供）

▲去年受到好評的彩虹觀光巴士Tour，今年已於10/16起跑，共有30趟次，帶乘客造訪臺北的彩虹景點。（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）

▲▼ 來臺北彩虹觀光！與變裝皇后搭觀巴、賞光雕抽好禮　6大特色3大亮點一次看 。（圖／台北市政府提供）

▲▼一邊遊彩虹景點，還可一邊聽變裝皇后「女王」及「飛利冰」導覽背後小故事。（圖／翻攝自Color Taipei官網）

▲▼ 來臺北彩虹觀光！與變裝皇后搭觀巴、賞光雕抽好禮　6大特色3大亮點一次看 。（圖／台北市政府提供）

依據Color Taipei活動官網公告場次，「彩虹觀光巴士Tour」週末遊程分別有午、晚兩場，平日僅晚場，場次名額有限，報名手腳要快之外，目前也提供每人599元優惠價格，凡參加還可獲得限量「臺北彩虹好禮包」，包括限定版彩虹口罩、「以愛為名 由愛成家」運動毛巾、彩虹束口袋後背包等好禮，非常值得收藏，歡迎有興趣的朋友參加，喜歡的朋友更是不能錯過。

2021 Color Taipei（圖／翻攝自Color Taipei官網）

▲參加彩虹觀光巴士Tour，可獲得限量臺北彩虹好禮包。（圖／翻攝自Color Taipei官網）

▲▼ 來臺北彩虹觀光！與變裝皇后搭觀巴、賞光雕抽好禮　6大特色3大亮點一次看 。（圖／台北市政府提供）

▲今年活動與6家旅行社合作推出一日遊及二日遊的彩虹之旅。（圖／翻攝自Color Taipei官網）

Color Taipei也針對遊程特別規劃，與五福旅遊、KKday、易遊網、易飛網、天海、喜鴻假期等6家旅行社，合作推出2條浪漫二日遊，「大稻埕彩虹愛之旅」帶你漫遊大稻埕歷史古蹟，到霞海城隍廟向月老參拜祈福，再去大稻埕碼頭乘坐愛之船遊河，賞夕陽拍美景，最後入住5星飯店共度浪漫；也有「療癒北投好湯行」推薦給喜歡泡湯的人，與另一伴享受溫泉與美食，來場北投景點巡禮。另有8條不同風格的一日遊行程，像是到陽明山、兒童樂園或是士林官邸的彩虹小旅行，在臺北約會也有新鮮體驗。

響應活動也振興觀光，這次有11家友善飯店提供住宿優惠及贊助抽獎，甚至推出仙境之旅、彩虹微醺浪漫之夜等彩虹專案，共同推展彩虹觀光；或是憑彩虹觀光巴士票券，到24間指定合作店家消費，可享餐飲折扣、不限金額送指定好禮等好康。

此外，10/28～11/6壓軸必看的Color Taipei彩虹光雕秀，一連10天每晚18:00至21:00在臺北市政府前廣場登場，每個半點及整點將播放長達5分鐘、精彩奪目的燈光秀，同時還有知名DJ及VJ即興演出，帶來最動感絢麗的聲光表演；來到現場，還可以逛逛熱鬧的彩虹市集，且每晚都有精美彩虹紀念品大放送，更有Color Taipei限量好禮、飯店住宿券等多項大獎天天抽，讓大家好玩、好嗨，又有好康可以拿。



▲期間限定「揮舞彩虹的貓」彩虹公仔現身市府前廣場，吸引許多民眾拍照打卡。（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）

除了欣賞彩虹光雕秀，今年特別與「黃阿瑪的後宮生活」合作，打造「揮舞彩虹的貓」期間限定彩虹公仔，即日起至11/30每天出現在市府前廣場的彩虹起跑線上，民眾可把握機會，和手舉彩虹旗的黃阿瑪拍照打卡，共度美麗的彩虹夜晚。

臺北透過Color Taipei系列活動以及與泰國交流，持續邁向亞洲最友善平權的國際城市，歡迎國內外朋友到現場親自體會彩虹文化，每年10月底舉辦的同志大遊行活動，因疫情關係，今年將改以線上為主、街頭為輔方式進行，在雲端也能參與互動，同步互動Get臨場氣氛！

有興趣的朋友歡迎持續關注Color Taipei活動官網 http://2021colortaipei.tw/

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