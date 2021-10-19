私訊機器人盤點出櫃條件！同志熱線合作臉書推「出櫃夥伴相談室」

▲台灣同志諮詢熱線與Facebook合作，打造「出櫃夥伴相談室」Messenger 聊天機器人。（圖／台灣同志諮詢熱線）

記者林育綾／綜合報導

今年彩虹10月，台灣同志諮詢熱線與Facebook合作，推出「出櫃夥伴相談室」系列活動，更打造「出櫃夥伴相談室」Messenger 聊天機器人，以及Instagram好友相挺濾鏡。其中聊天機器人可協助用戶盤點自己的狀態與條件是否適合出櫃，獲得建議、提醒等，讓同志在出櫃的過程得到溫暖的指引與陪伴。

「出櫃夥伴相談室」Messenger 聊天機器人由 Sanuker 團隊協助打造，進入相談室後，可以一步一步：1.盤點自己的狀態與條件是否適合出櫃。2.準備針對不同出櫃對象的風險與挑戰。3.獲得三種出櫃方式的建議與提醒。

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熱線表示，雖然還無法做到即時線上真人諮詢，仍然相信透過聊天機器人，能夠將熱線針對出櫃議題的經驗帶給同志社群，並從社群中真實的出櫃故事獲得更多支持。

▲「出櫃夥伴相談室」Messenger 聊天機器人，讓用戶能透過臉書私訊功能諮詢出櫃問題。（圖／翻攝自臉書）



熱線與Facebook也共同策劃《出櫃相談室》影片，邀請 LGBTQ+ 社群創作者夫夫之道、阿卡貝拉、昆蟲擾西 吳沁婕、主持人凱莉，以趣味問答的方式輕鬆暢談出櫃經驗，幫助同志族群及其親友共同更理解過程中可能遇到的挑戰。影片將於10月25日在Facebook、同志熱線、創作者們的 粉絲專頁正式上線播出。

今年同志大遊行因疫情改為線上舉辦，在《出櫃相談室》合作之外，熱線更邀請品牌共同響應，串連Facebook與渣打銀行，以三對同志伴侶的真實故事拍攝短片，詮釋「理解愛，家就在」的精神，在渣打銀行粉絲專頁上鼓勵大眾共同創造多元共融的友善環境，在多元性別議題上一起勇敢發聲。