女嬰枉死！保母哭「我老實講你卻打我」　鳳梨友怒：妳殺我女兒欸

記者林昱萱／綜合報導

網紅「鳳梨」日前替高雄仁武刺青師好友彫博爆料，好友11月大女兒才送到保母家第2天，就疑似遭虐、頭部重創死亡，而家屬日前到保母家，要求保母說出真相，雙方對質過程中傳來巴掌聲、保母哭泣聲。對此，女嬰的爸爸痛批，「我打妳，我賠妳啦！妳殺我女兒欸，妳要怎麼賠我？」

▲保母在靈堂跪下。（圖／翻攝臉書粉專台灣協武堂「法真人」協武壇、翻攝臉書）

女嬰的爸爸日前在正義哥的陪同下前往保母住處，要求對方說出真相，而當時保母說，「小孩要過來給我抱，接著小孩就突然往後倒，雖然地擺上有地墊，但當時小孩的高度好像還是有一部分撞到地板。」而她也聲稱，在這之前有用比較重的力道將小孩放到枕頭上，家屬聽聞後氣得飆罵，「多用力？小孩就是要慢慢放，她才10個月左右妳可以這樣？」、「別人顧3、4個都沒事，妳才顧一個就這樣。」

雙方對質過程中，也一度傳來巴掌聲、保母哭喊聲，而保母也哭著說，「我老實講了，你一直打我啊」但對於保母前後似乎不一的說詞，讓家屬更加難以接受，氣得大吼，「等我把她的遺體接回來，妳最好每天給我來跪。」此外，對於打巴掌一事，家屬也告訴保母，「妳要不要報警，妳要報警我給妳報、我現在幫妳報、我很公道的啦」、「我打妳，我陪妳啦！妳殺我女兒欸，妳要怎麼賠我？」

另外，由於保母情緒激動嚎哭出聲，但臉上卻不見眼淚，而家屬見狀後痛批，「你哭不出來欸，你怎麼可以這麼假」，而之後又想到喪女之痛，讓家屬忍不住怒吼，「你給我哭出來。」保母聽到後又稱，「我沒辦法哭出來，我的淚腺已經死掉了，我沒辦法哭出來，我沒有眼淚。」

今日保母在丈夫的陪同下，跪著前往女童的靈堂，而對於他們態度於表現，讓家屬忍不住怒斥，「不要再說謊」、「你承認、還原我們都可以原諒，只是要一個真相」、「講話啊，不要說對不起啦，你們怎麼害死她的，我女兒就躺在那裡欸」。