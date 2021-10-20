柯文哲遭嗆　黃瀞瑩開砲簡舒培「綠色價值比紅色還血紅」

▲台北市長柯文哲、台北市議員簡舒培20日為四個堅持爭執。（圖／記者袁茵攝）



記者黃巈禾／綜合報導

總統蔡英文在國慶大典點名在野黨主席，約定「4個堅持」。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲日前表示，這些話都是廢話。民進黨發言人、台北市議員簡舒培20日在議會質詢時，要求柯文哲直接念出蔡英文4個堅持，不敢念就跟蔡英文道歉。對此，台北市府副發言人黃瀞瑩痛批，「妳口中的綠色價值比紅色還血紅」。

黃瀞瑩20日晚間表示，簡大議員今天在議會十分鐘的質詢內，花了將近五分鐘的篇幅，強烈嚴格的要求柯市長針對蔡英文總統國慶日演說中的四個堅持一字一句複誦，這樣的行為實在令人不解，也讓人匪夷所思。

黃瀞瑩指出，四個堅持的第一點，就是「永遠堅持自由民主的憲政體制」，民主自由不就是每個人都有表達意見的自由？難道對於這塊土地的認同，就必須透過宣讀總統理念才能達到嗎？何時言論自由變成了這樣？「這位民進黨發言人，真讓我見識到，妳口中的綠色價值比紅色還血紅」。

柯文哲20日赴台北市議會報告明年預算。對於柯文哲日前稱蔡英文的4個堅持是廢話，簡舒培質詢時要求柯文哲，站在備詢台上把蔡英文的4個堅持一字不漏講出來，「你既然說她（蔡英文）講的是廢話，那就把句子唸出來就好」。眼看柯文哲未照做，簡舒培批評「不要浪費我時間，你敢不敢講？」、「我現在要求一件事情，把這4個堅持亮出來，你只要講4個堅持，你既然認為是廢話，那你就唸出來。」

柯文哲回應，自己怎麼會不敢講，4個堅持裡面，中華人民共和國與中華民國互不隸屬，這哪有什麼困難？「我台北市長，不需要給你當小學生教育」。面對簡舒培要求念出4個堅持，並嗆不敢念就跟蔡英文道歉。柯文哲則強調，「我為什麼要重複她（蔡英文）講話？她是廢話，我為什麼要重複？我不需要重複蔡英文講的話。」