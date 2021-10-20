　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲遭嗆　黃瀞瑩開砲簡舒培「綠色價值比紅色還血紅」

▲▼台北市長柯文哲、台北市議員簡舒培20日為四個堅持爭執。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲、台北市議員簡舒培20日為四個堅持爭執。（圖／記者袁茵攝）

記者黃巈禾／綜合報導

總統蔡英文在國慶大典點名在野黨主席，約定「4個堅持」。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲日前表示，這些話都是廢話。民進黨發言人、台北市議員簡舒培20日在議會質詢時，要求柯文哲直接念出蔡英文4個堅持，不敢念就跟蔡英文道歉。對此，台北市府副發言人黃瀞瑩痛批，「妳口中的綠色價值比紅色還血紅」。

黃瀞瑩20日晚間表示，簡大議員今天在議會十分鐘的質詢內，花了將近五分鐘的篇幅，強烈嚴格的要求柯市長針對蔡英文總統國慶日演說中的四個堅持一字一句複誦，這樣的行為實在令人不解，也讓人匪夷所思。

黃瀞瑩指出，四個堅持的第一點，就是「永遠堅持自由民主的憲政體制」，民主自由不就是每個人都有表達意見的自由？難道對於這塊土地的認同，就必須透過宣讀總統理念才能達到嗎？何時言論自由變成了這樣？「這位民進黨發言人，真讓我見識到，妳口中的綠色價值比紅色還血紅」。

柯文哲20日赴台北市議會報告明年預算。對於柯文哲日前稱蔡英文的4個堅持是廢話，簡舒培質詢時要求柯文哲，站在備詢台上把蔡英文的4個堅持一字不漏講出來，「你既然說她（蔡英文）講的是廢話，那就把句子唸出來就好」。眼看柯文哲未照做，簡舒培批評「不要浪費我時間，你敢不敢講？」、「我現在要求一件事情，把這4個堅持亮出來，你只要講4個堅持，你既然認為是廢話，那你就唸出來。」

柯文哲回應，自己怎麼會不敢講，4個堅持裡面，中華人民共和國與中華民國互不隸屬，這哪有什麼困難？「我台北市長，不需要給你當小學生教育」。面對簡舒培要求念出4個堅持，並嗆不敢念就跟蔡英文道歉。柯文哲則強調，「我為什麼要重複她（蔡英文）講話？她是廢話，我為什麼要重複？我不需要重複蔡英文講的話。」

►秋冬裝激殺2折，快塞滿衣櫃！

ET快訊
快訊／笑笑發聲了！不知小玉在犯罪：我比誰都難受
90%胖子「都有這壞習慣」！營養師嘆：還很傷腸胃
曾和成龍對打！男星「爬山冥想中離世」　韓庚愛妻悲曝父親死訊
快訊／基隆市議員韓世昱涉貪　「列被告」檢調漏夜偵訊
鬧區驚見3公尺巨蛇盤踞空中　路人全嚇傻
情侶大玩前空翻　她整件洋裝被男友扯到「剩內衣褲」
陳芳語新歌登世界MV趨勢　榜上唯一中文歌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

姑姑大義滅親　陳玉珍批陳柏惟肇逃：共軍來犯拋國民

「陳柏惟絕對不應該被罷免」　姚文智：歌唱得比其他立委好

柯文哲遭嗆　黃瀞瑩開砲簡舒培「綠色價值比紅色還血紅」

爆料陳柏惟「聘哥哥」網友遭起底　PTT只發4篇文全是刪Q文

被簡舒培要求唸4個堅持！柯文哲怒嗆：蔡英文講廢話　「我為何要重複？」

網傳「同意罷免領3萬」　陳柏惟：沒聽過這說法

控基進黨幹部影射賄選「同意罷免領3萬」　刪Q總部怒：奧步盡出

黃國書線民風波　柯文哲：至少1、2萬人當過「要全公布嗎？」

范雲驚問臥底是誰？　曝當年監控「連同學沒通知我小考都有記錄」

台灣國擲筊「刪Q讓大甲媽氣到失眠！」 　鎮瀾宮14字回答

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

女嬰阿公淚：要保母愧疚一輩子 父「胸口刺女兒圖像」永遠留念

男淋濕自己衣服＋拿水槍噴老婆 犯案工具塞給兒子裝受害者XD

無照屁孩違規遭攔！不滿車被拖吊 嗆警「新來的菜鳥」...當場被壓制

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

「做得很累！做換臉謎片像機器人」 小玉自述被抓鬆一口氣：壓力好大

姑姑大義滅親　陳玉珍批陳柏惟肇逃：共軍來犯拋國民

「陳柏惟絕對不應該被罷免」　姚文智：歌唱得比其他立委好

柯文哲遭嗆　黃瀞瑩開砲簡舒培「綠色價值比紅色還血紅」

爆料陳柏惟「聘哥哥」網友遭起底　PTT只發4篇文全是刪Q文

被簡舒培要求唸4個堅持！柯文哲怒嗆：蔡英文講廢話　「我為何要重複？」

網傳「同意罷免領3萬」　陳柏惟：沒聽過這說法

控基進黨幹部影射賄選「同意罷免領3萬」　刪Q總部怒：奧步盡出

黃國書線民風波　柯文哲：至少1、2萬人當過「要全公布嗎？」

范雲驚問臥底是誰？　曝當年監控「連同學沒通知我小考都有記錄」

台灣國擲筊「刪Q讓大甲媽氣到失眠！」 　鎮瀾宮14字回答

高雄流行音樂中心10／31開幕　虛擬IP輕軌少女亮相

遭爆不讓潛在買家聘自家員工　花旗銀行喊冤！

25醫護救新生兒！「牆上都是血」嬰全身發紫　4張照逼哭網友

「我牛棚投得好好的...」鄭凱文轉先發賭對了　拿12勝破兄弟紀錄

快訊／笑笑發聲「我比誰都難受」！不知小玉在犯罪：早知道一定會阻止

姑姑大義滅親　陳玉珍批陳柏惟肇逃：共軍來犯拋國民

吳念庭無安吞2K、王柏融代打敲安　西武主場最終戰勝火腿

只顧打電動害失智媽走失　羅平角色被罵不孝子：壞到自己都想打

賓士貓霸氣摟伴滿是粉紅色泡泡　奴才笑：結紮難忘恩愛過

全運會／向俊賢跳高重返2M21奪金達標亞運　感謝學弟緊追超有壓力

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

政治熱門新聞

顏寬恒喊話刪Q！照片1細節被酸太假

台灣國擲筊「刪Q讓大甲媽氣到失眠！」

快訊／傳被徵詢參選2022台北市長　林佳龍回應了

i原券中籤號碼出爐　「身分證尾數」爽拿1千

新北通報1男打完BNT後胸悶、呼吸困難　昏倒送醫不治

民進黨創黨主席是調查員　施明德證實

趙少康質疑苦行卻搭高鐵商務艙「一點都不苦」　陳柏惟粉專藏答案

「大甲媽氣到失眠！」台灣國成員筊杯：國共欺壓3Q

海軍曝一五一艦隊清甜美女上士　網暴動：簽10年也甘願！

蔡英文再替「3Q」陳柏惟喊話　「不要讓認真的人孤單」

提建言遭柯文哲捶桌喝斥　柯營幕僚：他變了

任內死百人被問政治責任　蘇貞昌挑眉：不會寬容自己

大支挺「玻璃心」　焦糖：辱華是早辱早自由

罷免陳柏惟倒數4天　顏寬恒反擊執政黨

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

五倍券＋現金拒找零　她怒酸店員

藝FUN券第2波幸運號碼出爐！

第2波農遊券幸運數開出！

短裙空姐「吹0℃寒風」蹲下狂抖　黨官下令高層路邊罰站

「今年冬天會很冷」　專家示警：要特別注意

直擊已婚網紅超哥深夜摟竹竿妹！

快訊／指揮中心記者會臨時暫停一次！取消原因曝光

快訊／金宣虎承認了！「因為我造成她傷害」

老婆傳訊：我在616　人夫綠炸

台中19歲男大生車禍亡　「Vtuber」車貼讓千人齊聚：R.I.P.

「金宣虎前女友」長相曝光！　韓網獵巫挖出：她36歲、離過婚

鄧佳華「本來剩27元」公開戶頭數字！

金宣虎前女友身份曝光！韓媒爆：她是美貌出名才女

他曝LINE家庭群組...網狂喊+1：全台都一樣

好幸運！「這組末碼」農遊券、動滋券都到手

更多

最夯影音

更多
韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們
惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面