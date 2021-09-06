懺悔年少「拿假鈔買冰」寫信給雜貨店阿嬤：奉上2千！網卻歪樓笑噴

▲阿嬤收到客人的懺悔信及2000元。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者施怡妏／綜合報導

俗話說，知錯能改，善莫大焉，做錯事若能夠誠心道歉，基本上都會得到寬恕，一名男網友分享阿嬤收到一封信，男客人在年少時，拿了假鈔1000元買冰吃，長大至今仍感到抱歉，隨信附上2000元，希望阿嬤可以原諒，貼文一出引起熱議，明明是一篇感動的文章，怎料大票網友卻歪樓，變成笑到掉淚。

原PO在臉書「爆廢公社二館」發文，阿嬤一早收到客人親筆寫下的懺悔文，內容寫道「雜貨店阿嬤您好，我年少時曾拿1000元假鈔買冰，長大至今，深感對不起，懺悔愧疚，奉上2000元，希望您原諒」。她看完後感嘆，「知錯能改，善莫大焉」。

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▲留言串出現大批網友歪樓。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

對此，有網友讚賞客人認錯並反省的態度，「很棒，多少人做錯事情一輩子不敢面對」。也有網友指出，受到通膨影響，當時的1千元與現在的1千元，價值已經不一樣了，「多久以前的1千阿，通膨後2千夠還嗎」、「加上通貨膨脹的話至少要還6000了」、「至少要2萬吧，通膨了」。還有人感嘆「以前1千可以花好幾個禮拜，現在一天可以花好幾千」。

其中，眼尖的網友發現錯字，「愧疚，扣一分」、「是愧疚，回去罰寫100遍」。隨後，不少網友在留言串接上搞笑後續，感動的氛圍全沒了，「然後這兩張也是假的」、「阿嬤：當初因為金額不大不想拆穿你，我也是拿假鈔找給你」、「其實阿嬤也不知道是假的，拿去菜市場買菜用掉了」、「阿嬤也把假的1千拿去花掉了！算起來阿嬤總共賺3千。有人哭笑不得表示，「還我眼淚，原本很感動欸！」