上空搭網狀衣+丁字褲！檳榔西施穿太辣挨告　檢認證：未達厭惡

▲桃園市李姓檳榔業者今年雇用安姓女子販售檳榔，警方查出安女未戴胸罩，穿著網狀連身衣與丁字褲涉嫌公然猥褻，另有網友拍攝影片上傳臉書均遭移送辦。（ 示意圖／羅米、徐大哥）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子為招攬生意，今年5月間雇用安姓女子販售檳榔，安女未戴胸罩穿著網狀連身衣與丁字褲販售檳榔，由於穿著火辣吸引不少檳榔族趨之若鶩，有楊姓網友以手機拍攝後將影片上傳lLINE群組，更有網友私下上傳臉書《桃園人桃園事》，中壢警方在網路上巡邏後依公然猥褻罪嫌將李男、安女與楊姓網友送辦；李男與安女辯稱沒有露三點，檢方認為安女僅在檳榔攤內販售檳榔，並無其它使人望之即受挑動興奮性慾之行為，穿著雖可能引起一般人羞恥，但未達厭惡，應不夠成「猥褻」行為，難認有具體公然猥褻之事實、楊姓網友事後已刪除影片，檢方偵結予以3人不起訴處分。

檢警調查，32歲的李姓男子雇用23歲的安姓女子在中壢區延平路上販售檳榔，2人為主雇關係，今年5月15日下午3時許，安女為招攬生意，未戴胸罩穿著網狀連身衣，下身穿著丁字褲，以火辣穿著吸引不少檳榔族購買檳榔，有網友發現後在LINE群組上傳影片，38歲楊姓男子則將影片上傳至臉書《桃園人桃園事》上傳安女穿著火辣衣物販售檳榔影片。

中壢警分局普仁派出所員警在網路巡邏發現此影片，認為李男、安女與楊姓男子涉嫌公然猥褻罪嫌，傳喚3人到案說明，並函送桃檢偵辦。

檢方複訊時，李男坦承有上述行為，但辯稱安女並未露三點；安女也聲稱有貼胸貼且三點不露，沒有涉及公然猥褻；楊姓男子坦承有將拍攝影片上傳私人LINE群組給群組內好友看，但沒有外流，不知道是誰把影片上傳臉書上，也不認識上傳影片之人等語。

檢方認為，猥褻一詞係屬一抽象不確定之法律概念，除姦淫以外，凡足以興奮或滿足性慾之一切色情行為均屬之，安女身著網狀連身衣物與丁字褲在檳榔攤內賣檳榔，或有走至車窗前招攬客人，惟並無其他使人望之即受其挑動興奮性慾之行為，穿著雖可能引起一般人羞恥，但未達厭惡，應不夠成「猥褻」行為，實難認李男、安女之行為屬於公然猥褻；另外，楊姓男子拍攝影片上傳LINE群組，安女並未裸露三點進而刺激或滿足性慾，且該影片已刪除無法進行勘驗，自難遽以刑法第235條第1項之散播猥褻物品罪責相繩，檢方偵結予以3人不起訴處分。

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