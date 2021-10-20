美國在台協會處長孫曉雅拜會　林智堅感謝贈莫德納疫苗

▲美國在台協會（AIT）處長孫曉雅拜會新竹市長林智堅。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）偕同該處同仁於今（20）日拜會新竹市長林智堅，雙方就台美關係進行廣泛性的意見交流。

林智堅首先歡迎孫曉雅處長再次派駐台灣，也感謝美國在台灣最需要的時候，捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，新竹市的孕婦與長輩施打的就是莫德納疫苗，這是美國對台灣最有力的支持。

林智堅提到，新竹市與美國交流密切，10個姊妹市中就有5個在美國，2018年4月也曾率領市府團隊到美國訪問，對美國城市的基礎建設、科技研發留下深刻的印象。

林智堅也認為，大新竹是台灣的戰略產業重鎮，就像是美國的西雅圖，是個創新、科技與宜居的城市，其中，新竹科學園區產值1.24兆，在竹科的外商公司，美商就占了整體外商公司比例的30%，是促進台美關係的重要夥伴。

林智堅也提到，為了強化竹科的發展，新竹市政府提出竹科X計畫，並獲得中央的支持，將投入183億，打造一個以研發設計、資訊軟體應用及服務的科學園區。

除此之外，國際情勢演變快速，但不變的是，台美之間享有共同的民主價值，面對共同的挑戰，這都需要美國與各民主夥伴共同合作、解決。

台灣是全球民主聯盟的成員，特別是在科技產業領域，全球供應鏈正在重組，大新竹是台灣的戰略城市，竹科產值1.24兆，半導體、IC設計、資通訊設備、矽晶太陽能電池等產業，都是台美交流互動的關鍵領域。

為了讓竹科更有競爭力，林智堅市長提出大新竹升格倡議，不只要做竹科的後盾，深化台美供應鏈合作，緊緊拉住台美雙邊關係，同時也提供更優質的建設，包括交通、教育、文化與觀光，給生活在這座城市的居民。