上節目時間比質詢多　陳柏惟：政治人物工作之一

▲立委陳柏惟質。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

刪Q總部昨在臉書指出，立委陳柏惟上任600天以來，上節目錄影時間估計高達87.3小時，立法院質詢時間總長僅有20.495小時，錄影時間是質詢時間的4.259倍。對此，陳柏惟今受訪表示，上節目也是政治人物工作之一，不覺得有什麼問題，「今天我不是不質詢跑去上節目，是把正業做好副業也去做，批評這個沒有道理」。

根據刪Q總部統計，陳柏惟在上任過去600天內，上節目錄影的時間保守估計高達87.3小時，而在立法院質詢的時間總長僅有20.495小時，錄影時間是質詢時間的4.259倍。

刪Q總部抨擊，陳柏惟領著人民納稅錢上班，坐著納稅錢買的公務車，駕駛和油料也都是人民納稅錢購買，結果竟然乘坐公務車四處上電視兼差賺錢，而且時數還比質詢多。

刪Q總部進一步指出，若再計算上從立法院前往錄影的來回交通時間、梳化、對稿等，錄影總花費時間更是暴衝到158個小時，是陳柏惟質詢時間的7.7倍。

刪Q總部表示，若以通告費1小時3千元計算，陳柏惟兼差工作共計賺到26萬1900新台幣，這筆款項是不是以汪達創意公司的發票進行隱匿收入的規劃，是不是也隱匿了這部分的通告收入未告知全民？

對此，陳柏惟表示，上節目也是政治人物工作的一種，在節目中是講政治、議題推廣，不同顏色政治人物也會在節目中表達意見，用民眾聽得懂的方式，把刻板、不那麼生動的文字，解釋給民眾。

▼刪Q團隊統計陳柏惟質詢、錄影時數。（圖／翻攝罷免陳柏惟臉書專頁）