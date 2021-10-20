衛福部同意立院調閱疫苗採購資料　BNT合約「將開秘密會議」

▲陳時中表示BNT疫苗的文件可以採秘密會議形式提供調閱。（圖／記者屠惠剛攝）



文／中央社

立法院疫苗採購調閱專案小組今天確定調閱文件與範圍，衛福部將提供部分資訊遮蔽的COVAX、AZ與國產疫苗的採購合約；BNT疫苗雖沒採購成立，但事前有簽保密協定，將召開秘密會議提供立委調閱。

至於莫德納疫苗部分，由於事前也有簽訂保密協定，衛福部將先洽詢原廠後再跟調閱小組報告。

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立法院社會福利及衛生環境委員會「COVID-19（新冠肺炎）疫苗採購調閱專案小組」今天召開第2次全體委員會議，繼續討論小組調閱文件範圍及相關事宜。

國民黨立委蔣萬安日前在調閱專案小組提案，指監察院也在調查疫苗採購數量及資訊，因此調閱小組要求衛福部提供國際認證疫苗歷次討論會議紀錄、疫苗採購品牌及數量等文件。

蔣萬安的提案也要求調閱疫苗到貨期程文件及BNT疫苗、國產疫苗採購合約相關文件及疫苗催貨紀錄和代工評估紀錄。其中，疫苗到貨期程文件，包含COVAX疫苗供應合約、台灣AZ公司簽署疫苗供應合約、美國莫德納公司簽署疫苗供應合約。

經過會議幾番討論，衛福部與調閱小組達成共識，已經提供給監察院的文件，衛福部也願意提給調閱小組；有關COVAX與AZ疫苗的供應合約，原廠若有不願提供的資訊，衛福部將提供遮蔽版文件。

有關莫德納疫苗供應合約，衛福部長陳時中表示，由於簽約之初莫德納公司要求簽訂保密協定，衛福部將先洽詢原廠後再向專案小組報告。

國民黨立委陳玉珍指出，台灣的BNT疫苗都是民間團體捐贈，政府的採購合約並沒有成立，衛福部應可公開。疾管署長周志浩表示，簽訂採購契約前會簽保密協定，擔心若公開後，沒有疫苗公司敢跟政府洽談。

陳時中表示，立法院有監督權責，他認為BNT疫苗的文件可以採秘密會議形式提供調閱。

至於國產疫苗採購合約及疫苗催貨文件，衛福部與調閱小組達成共識，願意提供部分資訊遮蔽及概述版文件。 擔任會議主席的國民黨立委蔣萬安裁示，調閱文件範圍已經確立，要求政府部門於10日內提供給立法院，文件存放於群賢樓502會議室。