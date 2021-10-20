超強日程表！　一張秒懂「第12輪疫苗複雜接種」

▲1922第12期預約，南投縣22日起將陸續開打BNT等3種疫苗。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

1922疫苗預約平台第12期預約接種，計有BNT、AZ、莫德納3種疫苗及6個不同年齡層，中央為緩解預約人潮，預約方式採2階段分流預約；南投縣衛生局指已完成接種排程規劃，計有醫院、診所、衛生所等80家接種單位，並已製作「10月份疫苗接種時程表」，讓民眾一目瞭然。

縣府衛生局表示，第一階段預約包括BNT第一劑：條件為30歲以上，接種時間為10月22至25日、27日；莫德納第二劑：資格為7月16日（含）前已施打第一劑的55歲以上者，接種時間為10月22日、26和27日；AZ第二劑：7月30日（含）前已接種AZ第一劑的38歲以上者，接種時間10月25至27日。

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▲第12期平台疫苗預約及接種時程出爐，南投縣府請符合資格民眾上網預約。（圖／南投縣政府提供）

第二階段包括BNT第一劑：條件為23歲以上，預約時間為10月25日上午10時至27日中午12時，接種時間為10月28和29日、11月1至3日；莫德納第二劑：條件為7月16日（含）前已接種莫德納第一劑18歲以上者，預約時間為10月25日上午10時至27日中午12時，接種時間為10月29日至11月1日；AZ第二劑：條件為7月30日（含）前已接種AZ第一劑18歲以上者，預約時間為10月26日上午10時至27日中午12時，接種時間為10月29和30日、11月1至3日。

衛生局提醒，符合資格的民眾應留意中央及南投縣政府第12期預約及接種訊息，縣府也會配合中央疫苗配撥時程，公告於縣政府及衛生局相關網站、粉絲專頁，並已著手進行資料比對造冊，規劃65歲以上第1劑接種期間在7月16至23日的莫德納第2劑疫苗接種，預定將於10月29日至11月1日連續4天，由各衛生所及醫院設置接種站進行疫苗接種。

