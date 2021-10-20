死亡破60萬！巴西總統放任疫情狂燒　參院報告怒控：大規模謀殺

▲ 波索納洛先前才公開質疑，「哪個國家沒死人？」。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西新冠肺炎死亡人數突破60萬，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）抗疫不力還屢屢失言，掀起民眾怒火。一份外流的政府調查報告草案披露，巴西國會一個調查小組將針對波索納洛對疫情大流行的應對方式，提出大規模謀殺指控。

CNN取得一份巴西國會調查報告草案，控訴波索納洛及其政府官員，為求實現群體免疫，放任致命的新冠病毒在人群中傳播，認為這種魯莽做法令人民面臨大規模感染的嚴重風險，「有法律義務採取行動的聯邦政府默許巴西人的死亡」，將一半以上的死亡數歸咎於政府，呼籲對波索納洛提出謀殺指控。

《路透社》報導，這份近1200頁的文件由巴西反對黨參議員卡列羅斯（Renan Calheiros）為首的參議院調查委員會撰寫，指控波索納洛拒絕在疫情早期取得疫苗的機會，導致接種進度落後，間接造成9.5萬人死亡。

文件還提到，波索納洛相信藉由自然感染達成群體免疫及民間療法等毫無根據的理論，而今事實也證明，若沒有疫苗，死亡人數會高得嚇人。不過，這份草案有待參議院委員會下周投票表決，仍可能被否決或修改。

波索納洛19日則向支持者表示，此次調查是出於政治動機，不過是個笑話，對此毫不擔心。《路透社》也指出，巴西總檢察長是由波索納洛任命，因此他真的被以謀殺罪起訴的可能性極低。

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