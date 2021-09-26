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超商限定！「胡同燒肉」變身飯糰、丼飯　肉片加秘醬鋪滿碗超邪惡

▲▼OKmart攜手胡同燒肉推出聯名美食。（圖／OKmart提供）

▲OKmart攜手胡同燒肉推出3款聯名美食。（圖／OKmart提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

燒肉控們看過來！OKmart和胡同燒肉合作打造最新聯名美食，三角飯糰裡包著滿滿的胡同招牌燒肉，每一口都充滿濃郁醬香，另外還有燒肉丼，白飯上鋪滿豬肉、牛肉片，還能吃到煎蛋和青菜，一碗就滿足；7-11則是和晶華酒店、雙月食品社聯手，推出共7款美食，不管是晶華招牌牛肉麵，還是雙月香菇油飯，來7-11通通都吃得到。

OKmart這次就找來「胡同燒肉」推出最新1款三角飯糰以及2款丼飯，其中三角飯糰以胡同特製燒烤醬入料，再加上胡同招牌燒肉，外層再裹上脆脆的海苔，送進嘴裡的口感超滿足。

▲▼OKmart攜手胡同燒肉推出聯名美食。（圖／OKmart提供）

▲丼飯的配料十分豐富。

丼飯則是分成豚肉丼和燒牛肉丼，豚肉丼嚴選豬梅花肉，部位油脂豐富，鮮美細嫩搭配胡同燒肉獨家秘醬烹調，一不小心就會全部吃光光；燒牛肉丼則是在白飯上鋪滿鮮嫩不柴的牛肉片，加上口味濃郁的燒肉醬，配菜還能吃到煎蛋和青菜，一碗就能吃超飽。

7-11則是聯手晶華酒店推出5款餐點，其中晶華鎮店之寶「紅燒牛肉麵」正式進軍超商，由主廚技術指導湯頭，並選用筋肉比例最好的牛腱心肉，搭配溏心蛋、酸菜等，神還原經典美味；7-11也將晶華招牌「府城肉燥」開發為「府城風擔仔麵」和「肉燥排骨飯」，另外還有香辣夠味的「剝皮辣椒雞」以及「剝皮辣椒雞米飽」。

▲▼7-11聯名雙月食品社、晶華酒店 。（圖／7-11提供）

▲7-11和晶華酒店合作推出5款全新美食，吃得到紅燒牛肉麵、肉燥排骨飯 。（圖／7-11提供，下同）

▲▼7-11聯名雙月食品社、晶華酒店 。（圖／7-11提供）

▲雙月食品社人氣香菇油飯、香菇雞湯來7-11就能全部吃到。

隨著時序入秋，溫補需求提升，7-11也和連續多年蟬聯米其林美食指南推薦的「雙月食品社」合作，選用在地香菇開發2款餐點，首推店內限量供應的招牌主食「雙月香菇油飯」，米粒飽滿Q彈、配料香氣十足，以及細火慢燉、口味鮮甜的「雙月香菇雞湯」，完全不用排隊，只要來一趟超商就能一次吃個滿足。

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