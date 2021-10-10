　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

泡芙咬下狂爆餡！超商開賣3款北海道鮮奶油甜點　還能用半價喝咖啡

▲▼北海道鮮奶油甜點。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣最新3款北海道鮮奶油甜點，泡芙咬下就爆餡。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

吃貨們準備開吃了！就有超商開賣全新3款「北海道鮮奶油」系列甜點，其中「北海道鮮奶油卡士達雙餡泡芙」超邪惡，一口咬下會爆出滿滿的香濃內餡，吃到完全停不下來，且即日起至11/2，只要購買這3款新品，喝中杯美式或拿鐵即可享半價優惠，下午茶就這樣吃超幸福。

7-11即日起於部分門市開賣獨家日本直輸3款「北海道鮮奶油」系列甜點，首推「北海道鮮奶油卡士達雙餡泡芙」，選用香醇滑順的北海道鮮奶油搭配低溫殺菌牛乳製成的卡士達醬，一咬下就爆餡超療癒，乳香濃郁有層次。

▲▼北海道鮮奶油甜點。（圖／7-11提供）

▲購買這3款甜點，就能再以半價喝咖啡。

「北海道鮮奶油巧克力脆皮泡芙」同樣嚴選北海道鮮奶油及卡士達醬，搭配甜中帶微苦的巧克力泡芙外衣，甜度適中；「北海道鮮奶油半月燒」則是用柔軟、蓬鬆帶點咬勁的鬆餅包裹著北海道鮮奶油，每一口都是療癒幸福感。即日起至11/2，購買以上3款新品搭配CITY CAFE中杯美式或拿鐵只要半價。

全聯則是首度和「橘子工坊」合作，推出6款We Sweet X橘子工坊萬聖狂歡派對聯名甜點，即日起至10/28限時開賣，首先為「八腳怪橘乳酪塔」，最上層鋪滿肥厚飽滿的蜜柑柑橘瓣，滿滿的橘子果肉就像是八腳怪的外型，內餡以檸檬奶佐乳酪慕斯，搭配微酥法式沙布列塔皮，清爽酸甜。

▲八腳怪橘乳酪塔。（圖／全聯提供，下同）

而「魔晶橘瓣蛋糕」則是乳酪慕斯搭配戚風蛋糕，同時使用切片柑橘果肉，清爽不膩；「嚇破膽蜜橘泡芙」以日式泡芙工法結合橘子風味鮮奶油，一口咬下會爆出超濃內餡；「詭橘怪蛋糕」上層以香吉士餡製成軟Q橘子凍，搭配乳酪慕斯以及日式蛋糕體；「搗蛋鬼蜜橘大福」有著Q彈麻糬皮包入蜜橘內餡，打造全新食感；「腦漿橘凍布丁」風味滑順又帶著橘子清香。

▲嚇破膽蜜橘泡芙。

►地表最可愛「馬卡龍色卡式爐」激殺3.4折

ET快訊
「我不會射裡面」　趁屋主送客！軍人上床性侵女友人
快訊／台中福華飯店泳池「8歲男童遭電擊」送醫
LIVE／東奧、帕運「英雄大遊行」登場　英雄谷盛況看這裡
五倍券享「台妹2H2S」！老司機一看服務喊母湯
正妹YouTuber打針「全身爬滿瘀青」！ 驚悚照片曝
蔡英文國慶演說狂提台灣48次　提「中華民國」次數曝光
蔡英文國慶演說全文　「四個堅持」不容台灣主權被侵犯
每月噴35K「繳房貸」連續30年！網羨：我頭期都沒有

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

泡芙咬下狂爆餡！超商開賣3款北海道鮮奶油甜點　還能用半價喝咖啡

用五倍券爽吃！麥當勞買1送1、肯德基套餐6折起　速食店振興懶人包

五倍券怎麼花？5量販超市優惠懶人包　買民生用品、換家電都下殺

陳淑芳讓網紅界吹起「橘色風潮」

郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱

邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

朋友喝醉死不回家！他拿玩具惡整 搖擺蟲鑽進胯下...驚醒3秒又出事

23歲網美「熱油噴臉」半臉毀容…　 遭男友狠心拋棄！復健1年過程惹哭網

吳慷仁跺腳問邱澤「我有長腿又香香的嗎」　他神回「要不要摸摸你」..一次一格XDD

胡宇威「原先是要跟龍哥一起頒獎的」　全場低頭閉眼...為龍劭華默哀10秒

青春住了楊丞琳！飆唱《雨愛》《曖昧》　狂勾偶像劇回憶…粉絲超激動合唱ＸＤ

柯震東自嘲「不要大頭症」：會跌很大一跤！　台下安靜3秒才有反應...糗：笑這麼慢！

泡芙咬下狂爆餡！超商開賣3款北海道鮮奶油甜點　還能用半價喝咖啡

用五倍券爽吃！麥當勞買1送1、肯德基套餐6折起　速食店振興懶人包

五倍券怎麼花？5量販超市優惠懶人包　買民生用品、換家電都下殺

陳淑芳讓網紅界吹起「橘色風潮」

設計時器「每3分鐘提醒換人」　北市6公園試辦「限時分享盪鞦韆」

Jisoo爆熱戀孫興慜「2天後YG回應了」！　罕見聲明捍衛藝人隱私

10／10一日限定！台東「4熱門景區」免收費　三仙台也在內

振興五倍券領取破千萬人次　紙本共775萬人到超商超市領

大鬧景美商圈！少年帶酒入KTV遭擋　爆氣脫衣砸超商收銀機

「相約母親河·共話齊魯情」採訪活動啟動

美國隊長驚爆新歡！　「超大咖女星」6年前告白被翻出：他很可愛

紐時：美中因「台灣問題」踏入危險領域　恐因誤會引爆戰火

快訊／台中福華飯店泳池「8歲男童遭電擊」！救生員救人也被電

湯姆克魯斯現身巨人、道奇　被問支持誰親切給答案

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

消費熱門新聞

家樂福限量十倍券　放大振興優惠

五倍券爽吃麥當勞買1送1　速食店懶人包

4大超商「雙十咖啡優惠」一次看

五倍券怎麼花？5量販超市優惠一次看

美式賣場開賣敏弱肌「神級乳霜」

火辣片流出！八點檔女神濕身露雙峰

超商紙本五倍券領券優惠、方式先看

數位五倍券在哪用回饋多　13家電商振興加碼整理

全聯六款超欠囤商品

4大超商「紙本五倍券優惠」懶人包

大潤發25週年慶加碼五倍券　回饋總獎金高達百萬

飛柔免沖洗護髮滿額折130半價get

3大超商「雙十限定優惠」懶人包

麥當勞「振興套餐」百元爽吃麥香雞+雞塊餐

更多熱門

相關新聞

4大超商「紙本五倍券優惠」懶人包

4大超商「紙本五倍券優惠」懶人包

4大超商於今（8）日至21日開放民眾領取「紙本振興五倍券」，期間每日可領券時間為上午9時至晚上10時，以下為4大超商推出的「紙本五倍券消費優惠」懶人包，其中最便宜只要花19元就能爽喝大杯咖啡，另外還有咖啡買1送1、星巴克第2杯半價，還有超商把紙本券放大2倍，1張200元紙本券可買滿400元指定商品。

4大超商「雙十咖啡優惠」一次看

4大超商「雙十咖啡優惠」一次看

超商新門市太狂！買得到星巴克、烤雞

超商新門市太狂！買得到星巴克、烤雞

限時4天！超商「5大咖啡飲品」買1送1

限時4天！超商「5大咖啡飲品」買1送1

4大超商「紙本五倍券優惠」一次看

4大超商「紙本五倍券優惠」一次看

關鍵字：

超商甜點超商美食超商優惠咖啡優惠

讀者迴響

熱門新聞

許維恩「送2條線驗孕棒」慶生王家梁！　疑有喜回應了

電信「超胸」正妹店長　36G打垮5G

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

又是這習慣釀慘劇！24歲女整顆眼球廢了

女客除毛前無套激戰！她見鬆垮流汁崩潰

誰是台灣「零負評」藝人？　鄉民狂推這2位

LINE用法改變超有感！鄉民認同炸：早該這樣

男演員慘死舞台！換佈景遭壓垮爆頭身亡

LINE熱門貼圖下殺1折！　26款限時下載

傻眼！五倍券少1000　與店員拆封確認竟無法換

傳遭大陸全面封殺！羅志祥：不管怎麼嘴我還是會繼續

張雅琴狠酸博恩落淚、鄭家純屠龍：很假

狗狗催吐嘔出「姐夫」女主人羞爆

學生姊弟29樓墜亡…奶奶就在廚房洗碗

快查第11期有沒有你？疫苗預約平台今開放「資格查詢」

更多

最夯影音

更多
郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱

郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱
邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

朋友喝醉死不回家！他拿玩具惡整 搖擺蟲鑽進胯下...驚醒3秒又出事

朋友喝醉死不回家！他拿玩具惡整 搖擺蟲鑽進胯下...驚醒3秒又出事

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面