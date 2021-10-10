泡芙咬下狂爆餡！超商開賣3款北海道鮮奶油甜點　還能用半價喝咖啡

▲7-11開賣最新3款北海道鮮奶油甜點，泡芙咬下就爆餡。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

吃貨們準備開吃了！就有超商開賣全新3款「北海道鮮奶油」系列甜點，其中「北海道鮮奶油卡士達雙餡泡芙」超邪惡，一口咬下會爆出滿滿的香濃內餡，吃到完全停不下來，且即日起至11/2，只要購買這3款新品，喝中杯美式或拿鐵即可享半價優惠，下午茶就這樣吃超幸福。

7-11即日起於部分門市開賣獨家日本直輸3款「北海道鮮奶油」系列甜點，首推「北海道鮮奶油卡士達雙餡泡芙」，選用香醇滑順的北海道鮮奶油搭配低溫殺菌牛乳製成的卡士達醬，一咬下就爆餡超療癒，乳香濃郁有層次。

▲購買這3款甜點，就能再以半價喝咖啡。

「北海道鮮奶油巧克力脆皮泡芙」同樣嚴選北海道鮮奶油及卡士達醬，搭配甜中帶微苦的巧克力泡芙外衣，甜度適中；「北海道鮮奶油半月燒」則是用柔軟、蓬鬆帶點咬勁的鬆餅包裹著北海道鮮奶油，每一口都是療癒幸福感。即日起至11/2，購買以上3款新品搭配CITY CAFE中杯美式或拿鐵只要半價。

全聯則是首度和「橘子工坊」合作，推出6款We Sweet X橘子工坊萬聖狂歡派對聯名甜點，即日起至10/28限時開賣，首先為「八腳怪橘乳酪塔」，最上層鋪滿肥厚飽滿的蜜柑柑橘瓣，滿滿的橘子果肉就像是八腳怪的外型，內餡以檸檬奶佐乳酪慕斯，搭配微酥法式沙布列塔皮，清爽酸甜。

▲八腳怪橘乳酪塔。（圖／全聯提供，下同）

而「魔晶橘瓣蛋糕」則是乳酪慕斯搭配戚風蛋糕，同時使用切片柑橘果肉，清爽不膩；「嚇破膽蜜橘泡芙」以日式泡芙工法結合橘子風味鮮奶油，一口咬下會爆出超濃內餡；「詭橘怪蛋糕」上層以香吉士餡製成軟Q橘子凍，搭配乳酪慕斯以及日式蛋糕體；「搗蛋鬼蜜橘大福」有著Q彈麻糬皮包入蜜橘內餡，打造全新食感；「腦漿橘凍布丁」風味滑順又帶著橘子清香。

▲嚇破膽蜜橘泡芙。