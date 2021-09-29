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超商最新蔬食餐點！炒飯、滷味拼盤一次吃　還加特製XO醬太邪惡

▲▼7-11天素地蔬新品。（圖／7-11提供）

▲7-11攜手漢來美食推出天素地蔬4款新品。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

吃素蔬食也可以很享受！7-11這次就和漢來美食合作，一口氣推出XO醬炒飯、拌麵、滷味拼盤、滷味燙4款餐點，不僅配料豐富，口味更是微辣有層次。全家則是找來鼎泰豐打造3款全新餐點，鹹的甜的通通都有，吃貨們絕對不能錯過。

7-11「天素地蔬」提供多樣化素蔬食餐點選擇，這次再度攜手「漢來美食」，將以16種食材炒製絕佳的XO椒麻醬開發出4款新品，首先是「XO醬風味椒麻滷味拼盤」，裡面有滷豆包、素米血糕2種食材組合為滷味拼盤，如果想吃飽一點，那就要吃「XO醬風味椒麻鮮蔬炒飯」，標竿日本炒飯製程，粒粒分明，風味清爽。

▲▼7-11天素地蔬新品。（圖／7-11提供）

▲不管是想吃滷味還是拌麵通通都有。

再來為「XO醬風味椒麻拌麵」，以椒麻滷豆包結合波浪麵，整體Q彈帶勁，入味，最後則是「XO醬椒麻滷味燙」，選用椒麻滷豆包結合滷素米血及多種蔬菜，而即日起至10/5天素地蔬全品項也推出限時優惠，購買單件可直接省7元。

全家則是攜手鼎泰豐推出3款餐點，重口味的人絕對不能錯過「泰式紅咖哩雞飯」，使用泰國直輸紅咖哩爆炒出香氣後加入大量椰漿，搭配低脂雞胸肉片，每一口都是濃濃南洋風，再來是「宮保雞丁炒麵」，由多種辛香料燴炒成的宮保醬，拌裹香炸宮保雞丁，麵條部分則加了特製油蔥醬增添香氣，口感甜辣夠味。

 

▲宮保雞丁炒麵口感甜辣好吃。（圖／全家提供，下同）

最後是這碗料超多的「綠豆薏仁湯」，慢火蒸煮脫心薏仁、綠豆，每一口清涼又消暑，重點是料滿滿，即日起於全門市正式登場。

▲綠豆薏仁湯裡頭有滿滿料。

►身上有這種香氣，桃花多到趕不走

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