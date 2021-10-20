高雄漫畫店收到「偽造五倍券」！2關鍵看出真偽　他喊：路邊撿的

▲漫畫店收到偽造五倍券。（圖／記者洪靖宜翻攝，下同）

記者洪靖宜、林昱萱／高雄報導

高雄一間漫畫店16日收到一張偽造的五倍券，經報警處理後，警方鎖定一名蔡姓男子，而蔡男被捕後，警方也在他身上搜出剩餘的偽造五倍券。對此，蔡男被捕後表示，是在路上撿到的。不過，警方對於其說詞保留態度，訊後依詐欺、偽造有價證券罪嫌函請高雄地檢署偵辦。

警方接獲漫畫店報案後，立即組成專案小組，在調閱店家監視器比對後，發覺是一名男性客人持五倍券消費，該犯嫌為了躲避查緝，在店內消費離開時還換裝試圖掩蔽。員警察覺後立即鎖定男子離開時所騎乘的機車，前往犯嫌苓雅區的住處埋伏，終於在埋伏2日後，於19日傍晚17時許終於等到蔡姓犯嫌返家，員警在其身上發現剩餘的偽造五倍券（面額500元1張），立即將其帶返所偵訊。

蔡男坦承在該漫畫店使用五倍券消費，但向員警表示這些五倍券都是在街上拾獲，當下並不曉得這些五倍券是偽造的，而警方查看這些偽造的五倍券紙質過於粗糙，與真正的五倍券有明顯差異，且將蔡嫌身上的五倍券與店家報案時交給員警的五倍券比對後，兩張序號相同，因此對於蔡嫌聲稱不曉得這些五倍券是偽造的說詞仍持保留態度，全案偵訊後依詐欺、偽造有價證券罪嫌函請高雄地檢署偵辦。

新興分局提醒店家，在收取五倍券時，應多加查看檢視，若有發現異常可以撥打110報案專線，警方會予以必要協助；同時也要為呼籲民眾應依法使用五倍券消費，意圖供行使用偽造、變造公債票、公司股票或其他有價證券者，可處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金。民眾切勿以身試法，切勿鋌而走險以不法手段收購、甚至偽造、變造使用，一旦涉及刑責，警察機關均將依法查辦，以保障守法民眾權益。