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女孩搭公車姨媽突報到！司機見「白褲被染紅」秒遞外套超暖心

公車司機看到一名女孩月經來沾到了白褲子，趕緊拿外套給她遮蓋。（圖／翻攝微博青蕉視頻）

▲公車司機看到一名女孩月經來沾到了白褲子，趕緊拿外套給她遮蓋。（圖／翻攝微博青蕉視頻）

圖文／CTWANT

大陸河南一名女孩日前搭乘公車時突然月經來，白色褲子都被染紅了，公車司機見狀後，立刻起身，拿起自己的外套給這名女孩，讓她用外套遮蓋一下。隔天女孩將外套洗乾淨後還給公車司機，並附上一塊小蛋糕及便條紙，上面寫著「謝謝公交師傅的呵護」，互動相當暖心。

綜合陸媒報導，事發於17日，河南鄭州一名女孩搭乘81號公車時，突然月經來，她身上的白色褲子都被染紅了，公車司機高禎從後照鏡看到後，再三確認，之後起身將自己的外套遞給了女孩，並輕聲提醒對方。

公車司機看到一名女孩月經來沾到了白褲子，趕緊拿外套給她遮蓋。（圖／翻攝微博青蕉視頻）

▲對於司機的暖舉，女孩十非感謝。（圖／翻攝微博青蕉視頻）

女孩得知後，立刻將外套綁在腰上，下車前還向司機鞠躬致謝，並表示隔天會歸還衣服。隔天這名女孩到公車站，將洗乾淨的衣服還給司機，司機表示「第二天行駛到宇通路時，女孩將洗乾淨的衣服遞給了我，打開袋子後還發現一塊小蛋糕，便利貼寫著『謝謝公交師傅的呵護』」讓他感到相當暖心，並表示能為有需要的乘客提供服務，他心裡感到高興。

消息曝光後，網友紛紛留言「好暖心，這是才世間該有的美好」、「這名公交司機是好人，他的愛心、細心，即使天氣寒冷，也會讓人覺得暖心」、「好暖，對於這個女孩子來說，能記一輩子」、「這樣的雙向溫暖真的太讚了」、「這樣的溫馨，應該讓更多人看到」。

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