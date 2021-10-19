南投突擊安檢2老舊住商大樓　抓包逃生通道「堆雜物」當場開單

▲南投縣府辦理大樓消防安檢演練，發現有業者和居民於通道堆雜物。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

鑒於日前高雄「城中城」住商混合大樓發生重大火災、造成多人傷亡，引起社會高度關注，為免類似公安事件再次發生，南投縣消防局赴草屯鎮住商集合住宅，辦理消防安全檢查及火災搶救演練，發現「嘉美」大樓避難平台與逃生通道有堆積雜物、未規劃火災逃生避難流程等缺失，當場要求業者限期改善，以保障生命財產安全。

南投副縣長陳正昇19日由縣府建設處長李正偉與消防局長林聰吉等陪同，前往草屯「嘉美」及「大衛王」2處老舊集合住商大樓，進行公安設備稽查並瞭解火災救難演練情形。

▲▼南投縣府辦理大樓消防安檢演練。（圖／南投縣政府提供）

縣府局處也在現場模擬火災發生狀況，由指揮官率警消同仁依高樓特性及周圍地形，部署雲梯車執行高樓搶救，啟動大型灑水設備、佈線入室搜索及人命搜救等防災相關措施，並逐樓層檢測營業場所及住宅各項消防設備是否符合消防法規相關規範，宣導業者及民眾防火安全的重要性。

▲南投縣府辦理大樓消防安檢演練。（圖／南投縣政府提供）

陳正昇表示，2棟大樓在檢測過程中，都逐項調查消防安全設備及公安相關問題，其中嘉美大樓業者及住戶於避難平台與逃生通道堆積雜物、尚未規劃火災逃生避難流程等，當場依法開立限期改善通知單要求業者改善；大衛王大樓則大致符合消防公安相關法規，僅局部場所防火管理措施需加強。

縣府指初，將持續要求住商大樓注重公共安全、落實消防安檢，杜絕火災發生，為民眾創造更好的住宅環境，也呼籲民眾重視住家及公共場所防火，希望提高縣民的火災安全常識和緊急應變能力。



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