男童名字有19單詞！「全國最長」申請出生證明慘被拒　3歲仍無身份

▲印尼有一名男童因為名字太長，申請出生證明被拒，以至於到了3歲還是無身份人士。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

印尼東爪哇一名3歲男童因為父母給他取的名字太長，導致他每次去申請出生證明都被拒絕，以至於他至今仍是「無身份人士」。

綜合當地媒體報導，2019年1月6日，印尼一對夫婦誕下了一名男嬰，並決定將他取名為「Rangga Madhipa Sutra Jiwa Cordosega Akre Askhala Mughal Ilkhanat Akbar Sahara Pi-Thariq Ziyad Syaifudin Quthuz Khoshala Sura Talenta」，小名則為科多（Cordo）。

▲小科多出生時，父母就已決定為他取一個由19個單詞組成的名字。（圖／翻攝自推特）

這對夫婦表示，這個名字的寓意深遠，它意味著孩子將成為一個擁有國際觀、心胸寬廣、富有同情心的世界領袖，象徵了父母對孩子的祝福與期望。

不過，由於這個名字共包含了19個單詞、132個字母，與印尼內政部的規定，即「名字長度不可超過55個字母」不符，因此父母每次想替小科多辦理出生證明時，都會被當地政府拒絕，以至於小科多如今已經3歲了，還依舊是個「無身份人士」。

▲小科多父母寫給總統的信。（圖／翻攝自推特）

儘管面對重重困難，但這對夫婦依舊不願意為此放棄他們辛苦為兒子取的好名字，於是他們在當局的建議下，決定寫信向總統求助，希望能找到一個改名以外的解決方案。報導稱，截至目前為止，印尼總統尚未對此事發表任何回應。

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