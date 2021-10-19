手機充電中爆炸！　小弟「視訊上課到一半」衣服燒爛慘死

▲小學生一邊充電一邊使用手機視訊上課，竟釀成爆炸死亡。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者吳美依／綜合報導

越南義安省（Nghe An Province）發生一起悲劇，小學男童NVQ（化名）在家一邊充電，一邊使用手機視訊上課，還戴起耳機聆聽課程內容，未料卻突然發生爆炸，火花點燃全身衣服。儘管他被緊急送醫，卻仍不治死亡。

綜合外媒報導，NVQ正在就讀南安國小（Nam Anh Elementary School）五年級，由於防疫措施，全校採用線上教學，他卻在這天下午4時左右發生意外。鄰居們聽見巨響，全都跑來查看，小男孩因此得以迅速送醫，卻仍在抵達醫院前斷氣。

當地媒體並未透露，男童使用的手機品牌，或者是否與充電線問題有關。地方教育局官員黎中山（Le Trung Son）率領同事，親自慰問受害者家屬，警方也正積極調查此案，但家屬似乎想要低調結案。

各國頻傳手機充電中爆炸的事件，巴西18歲少女德莉奧維拉（Radja Ferreira de Oliveira）在家滑手機時，竟被閃電劈死，經警方調查後發現，可能因為她一邊使用手機一邊充電，導致閃電透過牆壁插座，一路傳到手機上，導致觸電死亡。

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