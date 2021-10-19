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他手機卡胃半年！　醫開腹驚見「屎色完整機身」傻眼

▲▼醫護動手術取出男子卡在胃部的手機。（圖／翻攝自推特／@khaberni）

▲醫護動手術取出男子卡在胃部的手機。（圖／翻攝自推特／@khaberni）

記者葉睿涵／綜合報導

埃及一名男子最近因為腹部疼痛前往醫院檢查，沒想到醫生卻發現他的腹內藏有一支手機，而且手機早已卡在胃裡長達半年，導致食物無法正常通過腸胃，並造成嚴重的腹內感染。

綜合《鏡報》與《今日海灣》報導，埃及南部城市亞斯文（Aswan）一名男子最近因腹痛前往當地的教學醫院進行檢查，醫生診斷後猜測他的腹內出現異物，於是立刻安排為他照X光，沒想到醫生居然在他的X光片中發現，藏在男子腹內的異物居然是一支完整的手機。

患者隨後承認，他曾在6個月前誤吞一支手機，由於這情形實在是太尷尬了，因此他當時並未就醫，希望手機能隨著時間自然排出。不過，事情並未按照他所設想的一般發展，手機不幸地卡在了他的胃部，並讓他感到異常疼痛。

在這半年間，食物無法正常地通過腸胃，甚至造成了嚴重的腹部與腸道感染，還可能危及性命，因此醫生緊急為男子動手術，將這部橘黃色的手機取出。

醫院董事會主席艾爾達舒理（Mohamed El-Dahshoury）表示，這是院方第一次見到有患者吞下一整支手機的案例。院方並未透露男子為何會吞下手機與其術後恢復情形，報導稱，男子應該會在手術後完全恢復健康。

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