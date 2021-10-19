陳宗彥問「大陸是哪個國家？」超猛guts全場嘴角失守　網笑：乳滑

記者黃可昀／綜合報導

今天（19）有記者在疫情記者會發問，提到有民眾「拿大陸接種證明去換小黃卡」，指揮中心副指揮官陳宗彥不假思索地回應一句話，提問記者第一時間還有點錯愕，接著全場媒體都一陣騷動，面對陳宗彥的直言、有氣魄相當佩服，PTT也掀起激烈討論。

一名網友在PTT問卦，「剛剛有個人說不知道大陸是在講哪個國家，歐亞大陸還是非洲大陸？ 好像很有道理欸！聽他講話的人都笑了。」

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▲陳宗彥在記者會問大陸是指中國嗎？（圖／翻攝自PTT）



據了解，今天陳宗彥在記者會中，被記者問到「有民眾拿大陸接種的證明去換小黃卡做登錄，會要求他收回嗎？」陳宗彥先是確認記者問的是不是「從中國回來的民眾」，接著回應「因為你講大陸，我實在不知道哪一個國家啦！」當場糾正記者中國就是中國，無須用大陸一詞取代。

陳宗彥如此堅定霸氣的態度，讓在座媒體都十分意外，發言人莊人祥此時趕緊跳出來迴避敏感話題，拉回正題說「衛生局會通知該民眾，收回該紀錄卡。」不過陳宗彥這句話早已被網友聽到，在PTT引發討論。

網友紛紛留言，「陳宗彥海軍陸戰隊學長，果然有氣勢」、「叫那個人去看兩岸條例第二條第二款」、「去問陸委會阿」、「大陸是指中國的大陸地區，不是國家」、「超帥，統媒路滑」。

▲陳宗彥超強氣場獲得網友贊同。（圖／指揮中心提供）

