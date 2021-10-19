民主苦行之路不忘做公益　陳柏惟：這就是我的選區日常

記者鄧木卿／台中報導

刪Q總部下午在台中市沙鹿區召開「反惡委、反謊言」記者會，呼籲選民要小心對手最後階段可能使出的奧步，2個小時後，立委陳柏惟也在沙鹿舉辦媒合食品業者捐贈弱勢團體愛心物資，他說，100小時民主最後一哩路徒步苦行之旅已進入第7天，除了選民服務之外，也經常有公益活動，這就是他在選區的日常。

▲陳柏惟民主苦行之路，下午走進沙鹿，並媒合業者捐贈慈善團體物資。（圖／記者鄧木卿攝）

陳柏惟100小時民主最後一哩路今天徒步進入顏寬恒沙鹿大本營，下午媒合豐騰好食、長松食品有限公司以及善心人士所提供的冷凍調理包 、75箱冰糖雪耳和60盒橘平屋海苔，轉贈給長期服務弱勢婦幼的北勢愛心協會及弘毓基金會，由協會理事長楊鈺翔及基金會社工師代表受贈。

陳柏惟比預定時間半小時到達北勢愛心協會，不過近百名支持者包括小英之友會、台中市百工百業協會等早在現場等候，大家並高喊「反惡霸、支持3Q」的口號。





楊鈺翔指出，北勢愛心協會創立的目的是關懷弱勢族群及獨居老人，平時除了協助弱勢修繕房屋，協會成員也會協助民眾尋找工作，以及給予困苦民眾補助津貼，他特別感謝陳柏惟委員對協會長期的支持，先前委員也幫助協會共同修繕沙鹿賴阿伯的老屋，希望委員可以繼續留在地方，一起協助更多在地弱勢民眾，也繼續為地方爭取福利跟建設。





陳柏惟強調，上任至今，除了在立院認真工作，把本業做好外，地方上服務超過3千個案件，舉辦大大小小的活動超過200場，包含公益活動、親子活動、職人講座等，這些就是我們選區的日常，希望透過舉辦活動讓民眾了解政治可以不只是針鋒相對、煽動對立，而是大家能夠一起努力讓選區變更好，讓民眾享受更優質的生活環境。