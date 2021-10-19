埃及男吞「手機」6個月胃痛就醫　各國案例還頗多的

▲埃及一名男子胃痛就醫，竟在體內發現完整的手機。（圖／取自tweeter@khaberni）

實習記者黃靜芸／綜合報導

埃及一名男性因腹部劇烈疼痛而前往醫院就醫，經X光檢查後，意外發現他肚子裡有一支完整的手機。醫生詢問過後，才發現這名男子在6個月前曾經將一隻手機吞進體內，但他一直無視胃痛，到真正受不了疼痛時才甘願就醫，目前還不知道他是如何吞下整之手機的。

據外媒報導，阿斯旺大學(Aswan University)醫院董事主席舒里（Mohamed El-Dahshoury）表示，這是該醫院首次接到患者吞下手機的事件，並解釋患者胃痛原因，手機在患者的肚子裡超過6個月，導致食物被堵住，引發嚴重感染。

患者表示，在6個月前他曾吞下這支手機，他以為手機會自己移出體內，不料過不久他的胃開始疼痛。他認為如果告訴任何人吞下手機會被取笑，這就是為什麼他一直無視胃痛。當疼痛加劇，不得不住院，此外，他的飲食也出現問題。目前還不知道男子為何會有所作為。

這已經不是第一次有人吞下手機，科索沃9月也有一名年約33歲的男子，吞下整支Nokia 3310，因為手機太大，他無法消化，導致生命危急，所幸經過2小時的手術，成功透過內視鏡將手機分成3塊取出。此外，在2014項案例研究中，一名35歲的男性，也因喝醉酒試圖吞下手機，導致手機卡在他的喉嚨中，事後通過手術才順利取出。由這些案例可知，「吞手機」事件已經不是第一次發生。