熊貓外送員手機沒電　順手拔娃娃機店USB「借充」吃官司

▲熊貓吳姓外送員停車進入娃娃機店。（圖／民眾提供）

記者楊熾興／桃園報導

44歲熊貓吳姓外送員於10日凌晨，趁桃園市一家娃娃機店內無人之際，跑到店內把USB線拔走，損失雖然很輕微，但店主仍決定不予姑息，13日將過程貼上臉書來提醒同業注意防範同時報警追查，經警方16日傳喚吳男到案說明，吳男表示，因手機沒電只是「借用」充電，已自行歸還店家，但所犯已涉竊盜罪為警方移送偵辦。

▲吳姓外送員將入口處體溫量測機的USB線被隨手拿走。（圖／民眾提供）

警方表示，桃園區某娃娃機店業者至桃園警察分局大樹派出所報案，稱店內置於入口處體溫量測機的USB線被隨手拿走，經調閱監視器，發現是一名外送員於10日凌晨0時許，趁店內無人之際跑到店內把USB線拔走，損失雖然很輕微，但仍決定不予姑息，將過程貼上臉書來提醒同業注意防範。

▲外送員自知做錯事，數日後將USB歸還。（圖／民眾提供）

員警依規定受理後，積極調閱週邊監視器，迅速鎖定該吳姓外送員身分，經過追查於昨晚間將其通知到案說明，吳男表示因為手機剛好沒電，只是「借用」且已經在15日自行將USB線歸還店家，不知道已經誤蹈法網，希望店家可以原諒，全案依法函請桃園地檢署偵辦；業者也貼文感謝大樹派出所辦案效率，很快找到人了，並希望以後不要再發生了。