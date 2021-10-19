雙北BNT預約爆量！指揮中心公布六都量能規劃　北市不到4成最低

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠疫苗接種準備進入第12輪，本輪BNT、AZ和莫德納都有，北市BNT疫苗預約爆量，讓指揮中心緊急協助加開站點，指揮中心今日也公布開設六都接種量能，北市符合資格人數達到14.3萬人，但開設量能僅有5.6萬人，量能比39.53%，是六都最低；而中央協助增設後，目前量能已經提升至10萬人。

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲BNT疫苗六都接種量能。（圖／指揮中心提供）

昨天開放BNT疫苗預約，雙北傳出預約爆量，北市更是剛開放不久各地接種點被約滿，指揮中心昨日緊急增加5接種站。指揮中心副指揮官陳宗彥今日進一步公布六都疫苗預約人數與開放接種量能，BNT方面，各縣市量能都達到7~8成，但北市僅有接近4成；AZ疫苗部分，也是北市的接近5成量能比最低。

陳宗彥說明，疫苗預約會先確定符合預約資格人數，之後才提供地方政府進行量能安排，這是從疫苗平台開放之後都按此模式運作，而過往每一輪預約大概都在符合資格人數的8左右，因此要求各縣市可開設約8成接種量能。

▲AZ疫苗六都接種量能。（圖／指揮中心提供）

針對北市量能，發言人莊人祥也說明，確實有發現開得比較少，所以在規劃量能結束前一日下午，指揮中心就依據北市規劃進行場勘，也因此，昨天中午之前就知道可以再釋出5個點。

新增5點分別為衛生福利部1樓、交通部1樓、華山西二館、中正紀念堂一展廳以及臺灣當代文化實驗場，共計調整增加45,280之BNT疫苗可預約數，北市BNT量能增至101,952人，已預約7.5萬人，請符合預約資格民眾於明(20)日中午12時截止前，儘速至預約平臺完成預約。

BNT是預約第1劑，對象為30歲以上（1991/12/31(含)前出生），莫德納是第2劑，對象為7/16(含)前已接種莫德納第一劑55歲以上（1966/12/31(含)前出生），而AZ則是第2劑，對象是7/30(含)前已接種AZ第一劑38歲以上（1983/12/31(含)前出生），施打時程都在10/22~10/27。