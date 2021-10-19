黃金72小時後搜救不停　80潛搜隊20日「六和橋→三水潭」地毯搜索

記者陳以昇／新北報導

新北市雙溪區虎豹潭落水意外尚有2名女童下落不明，19日消防局動用300多名警義消水陸空同步搜索，截至入夜已超過黃金搜救72小時，但新北市長侯友宜仍指示，夜間岸巡不停歇，20日一早將再動用潛搜隊80人次，從六和橋到三水潭間，水路4公里加強潭底搜索，要找出失蹤2女童。

▲結束搜救黃金72小時，潛搜隊將自料角坑六和橋往下至三水潭，深入潭底持續搜索 。（圖／記者陳以昇攝）

▼侯友宜市長聽取前進指揮所簡報 。（圖／記者陳以昇攝）

新北市消防局19日動用警消、義消、民間團體持續搜救意外落水的15歲陳姓及8歲劉姓女童，更在虎寮潭成立第二指揮所，從下游往上游事發點搜尋，共派出300多人，但截至下午5時30分，已經經過黃金搜救72小時，仍然沒有2女童下落。

▼侯友宜市長指示20日派潛搜隊深入潭底持續搜索， 。（圖／記者陳以昇攝）

新北市長侯友宜下午2時許，到壽山宮第一前進指揮所聽取簡報，除了慰問勉勵消防局警義消外，更明確指示，20日要再動員80名潛搜隊，從上游六和橋起，至下游三水潭之間水路4公里，針對石頭縫、深入潭底，地毯式再次搜索，即便已經搜過多次，仍不能放棄，要讓2女童可以返家。

對於北勢溪支流多，溪水湍急，多年來已經造成多位遊玩民眾落水罹難，侯市長表示，不能因噎廢食阻止民眾遊山玩水，但會多做宣導及在溪邊設立警告告示牌，要民眾休閒時刻要小心謹慎，更要注意氣象變化，避免再次造成遺憾。

腦公！你不可以賴帳喔

▼罹難者家屬在岸邊招魂，搜救隊仍在搜索 。（圖／記者陳以昇攝）