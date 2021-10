網紅涉偷臉賣謎片　綠委串連換頭貼「我的臉我做主」拒數位性暴力

▲周春米串連綠委反對數位性暴力。(圖/周春米國會辦公室提供)

記者呂晏慈/台北報導

網紅小玉(本名朱玉宸)涉嫌從去年7月起接受網友匯款客製化台灣知名女網紅、模特、政治人物變臉A片,包括民進黨立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷等人都受害。民進黨立委周春米、何志偉、林宜瑾等人19日將臉書大頭貼換上「我的臉我做主(My face, my fate)」特效框,向偷臉數位性暴力說不。

民進黨立委周春米、何志偉、林宜瑾、賴惠員、張廖萬堅、賴品妤、羅美玲、林楚茵、伍麗華今天晚間將大頭貼換為「我的臉我做主」特效框,拒絕偷臉數位性暴力。

周春米表示,「My face, my fate」這句話的原句是來自「Your face, your fate」,意思是「樣貌決定命運」,是香港人嘲諷社會以貌取人風氣而衍生出的日常用語,而在這數位世代,若是女性的外貌被濫用,很可能會影響一個女性一生的命運,因此「My face, my fate」已經不只是以貌取人,更重要的是,這事關個人的名譽以及未來,因此製作這個特效框,邀請各界一起加入呼籲,拒絕偷臉數位性暴力。

周春米指出,根據國外研究DeepFake時常被用來以假亂真,尤其95%以上都是盜用名人肖像來犯罪,因此這樣的犯罪模式逐漸受到各國重視,而這樣惡意的移花接木對女性的傷害是難以想像的,法律上目前也缺乏適當的規範,顯然是情重法輕急須修法,然而目前法制上要如何設計,還需要行政部門通盤檢討。

周春米也說,值得慶幸的是,法務部今天表示將在1個月內提出草案加重刑責,相信朝野立委也都會共同支持,嚇阻相關行為。