國道1號新營段逆向害3連撞！　肇事駕駛傷重不治

記者林悅／台南報導

國道1號新營區北上288.9公里處19日下午發生逆向對撞車禍，何姓男子駕車疑逆向誤上國道1號新營北向地磅向南行駛於內側車道，與廖姓男子順向的自小客車對撞，另造成1部小客車因閃避而擦撞另一部車輛，何男無生命跡象，廖男意識清醒，2人送醫急救，何男傷重不治，肇事原因及責任由國道第四大隊調查中。

▲國道1號新營區北上288.9公里處19日下午發生重大車禍，消防人員搶救2名傷者，送柳營奇美醫院急救，其中1人傷重不治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道警察第四大隊指出，由肇事人何姓男子駕駛自小客貨，於19日下午4時16分從國道1號281公里，新營北向地磅逆向往南行駛於內側車道，於4時23分，何男的車輛在288.9公里處與順向行駛內側車道，由廖姓男子所駕的自小客車發生對撞而肇事。另有1部車輛行經北向283公里內側車道，因閃避逆向之何男車輛，而擦撞行駛中線車道之1部車輛肇禍。

台南市消防局據報出動麻豆、下營、官田消防分隊5車11人前往搶救，現場是自小客車車禍，2部車體毀損嚴重，其中1台翻覆，何男受困車內，呈現OHCA(無生命跡象)，另有1人輕傷，消防人員協助受困何男脫困，由麻豆及下營消防分隊救護車，將何、廖2人以救護車送柳營奇美醫院搶救。柳營奇美醫院指出，何姓傷者到院前已無生命跡象，經急救團隊全力搶救仍回天乏術，另名傷者則接受院方進一步檢查中。

國道警察第四大隊新營分隊據報前往勘查測繪蒐證，並管制交通，何、廖2人酒測值待醫院抽血檢驗。警方指出，本案車輛涉有違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第7款（違規逆向行駛）規定，將依規定舉發；另有無涉嫌刑法第184條第1項妨害交通往來安全罪部分，等調查後再移送台南地檢署偵辦。

國道警察第四大隊呼籲用路人，開車上國道前應先熟悉路況，避免逆向誤上國道，如不慎誤上國道，應立即將車輛停放於路肩，且於車輛前方100公尺處擺放警告標誌，並立即報警請求協助，避免因一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。