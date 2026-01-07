　
社會 社會焦點 保障人權

禽獸高官性侵少女引爆全國社工怒火　4聲明譴責「社工界之恥」

▲▼何建忠性侵少女前2個月，曾到大學以「社會安全網」為題進行演講。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲何建忠（左）性侵少女前2個月，曾到某大學以「社會安全網」為題進行演講。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠涉嫌濫用職權，誘騙未成年少女性侵得逞，全案曝光引起社會譁然。中華民國社會工作師公會全國聯合會發聲明譴責，何員是「社工界之恥」，支持移付懲戒，呼籲即刻廢止社工師資格，強化受害者支持，促請修補系統監控機制。

針對高雄市衛生局心理衛生中心前執行秘書何建忠，涉嫌利用職務之便非法查詢個案資料並對未成年列管少女實施強制性交之重大事件，中華民國社會工作師公會全國聯合會深感痛心與震驚。

▲▼禽獸高官性侵少女！全台社工都怒了　4點聲明譴責「社工界之恥」 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲禽獸高官性侵少女！全台社工都怒了，4點聲明譴責「社工界之恥」 。（圖／記者賴文萱翻攝）

何員曾獲績優督導榮譽，卻將守護弱勢的公權力化為犯罪工具，此舉嚴重踐踏社工專業形象。本會作為社工專業之守護者，堅守《社會工作師法》及社工倫理守則，絕不容忍任何侵害個案權益之行為，特發表如下聲明：

一、 嚴正譴責違反專業倫理，維護專業尊嚴

何員涉嫌利用「精神照護查詢系統」非法查詢多名個案資料，鎖定患有PTSD之高風險少女並實施性侵。此舉嚴重背離社工核心價值，包括尊重個案自主、禁止剝削及避免權力不對等關係。本會對此行為予以最嚴厲譴責，並強調此為個別人員之嚴重失德行為，絕非整體社工體系之常態，不應讓全台數萬名正直奉獻的社工師共同背負惡名。

二、 支持移付懲戒，呼籲即刻廢止社工師資格

依據《社會工作師法》第7條及第17-1條規定，涉犯性侵害罪嫌者應廢止其社工證書與執業執照。本案被告已遭檢察官起訴並具體求刑10年6月，雖目前以20萬元交保，但其犯罪嫌疑重大且嚴重損害專業信譽。本會全力支持高雄市政府將其移付懲戒之決定，並強烈呼籲懲戒委員會無需等待法院判決確定，應即刻廢止其社工師資格並撤銷追回所有專業榮譽與授獎，確保社工專業與社會信任。

三、 強化受害者支持，促請修補系統監控機制

本會對受害少女及其家屬表達深切關懷，促請相關單位持續落實並長期心理輔導及提供法律援助。同時，針對本案暴露出的資安漏洞，如被告能單日查詢高達百筆資料且其配偶能利用職權協助洩密等行為，本會要求行政機關應立即檢討社安網漏洞。我們敦促導入「雙重認證督導」及「異常流量監控」機制，以防堵資料被不當濫用的風險。

四、 推動專業倫理教育，強化個資保護觀念

我們深知此案對基層社工造成沈重打擊，更讓社會大眾對助人專業產生懷疑。本會將持續與各縣市公會合作，推動全國社會工作師之倫理教育課程。同時，本會建議政府應提升社工體系的個資保護，不讓弱勢個案再次暴露於風險之中。 社會工作專業之使命在於守護弱勢、促進公平。

本會鄭重承諾，將全力捍衛專業倫理，絕不姑息任何違法失德行為。盼社會大眾繼續支持第一線正直奉獻的社工夥伴，一同建構更安全的社會環境！

