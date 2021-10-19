陳柏惟罷免票逾29萬票印妥　警方21日押送5區公所戒護

▲陳柏惟罷免票逾29萬票今天印妥，將由警方押送到5個區公所戒護。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市第二選舉區立法委員罷免案23日投票，中央選委會主委李進勇昨天到大里區財政部印刷廠了解印務狀況，霧峰分局長李建興上午也到印刷廠主持執行罷免票印製安全維護勤務勤前教育，29萬4976張選票今天將全數印好，5區公所人員明天點交，後天由警方押送到區公所，23日當天一早再送到各投票所。

李進勇表示，每一次的投票都是關乎於民主政治的落實，為保護民眾的參政權利，已要求所有選務工作同仁務必以最嚴謹的態度，審慎辦理各項選務作業，他叮囑選務人員務必依據相關法律及實施計畫作好各項工作。

據了解，29萬多張罷免票今天會印好，霧峰、烏日、大肚、龍井和沙鹿等5個區公所人員明天會到印刷廠點收，後天再由警方押送到公所並派員戒護，直到23日上午再送到各個投開票所。

選委會統計，在8月8日至10月13日之間，該選區選民有2201人遷出，但這些人仍具有投票資格，選委會為求慎重，不但投票通知單會寄到原址，也會寄到新址，保障投票人權益。

此外，投票日戶政事務所不受理國民身分證申請，也不核發臨時證明書，民眾如有身分證遺失情形，請儘早攜帶戶口名簿或貼有相片之身分證明文件正本、最近2年內所攝正面半身彩色相片1張、規費200元，親至任一戶政事務所辦理補領事宜，以免影響投票權益。