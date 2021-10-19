國民黨推「刪Q快訊」　怒轟陳柏惟：選前苦肉記、選後就囂張

▲罷免陳柏惟文宣。（圖／國民黨提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

國民黨今（19日）召開「三毒立委失格，還將台中海線選民當惡霸？」記者會，指控台灣基進立委陳柏惟就是萊豬、毒空氣、毒品的「三毒立委」，並公布該黨實體文宣「刪Q快訊」，以及在網路上所發布的「刪Q懶人包圖卡」。

文傳會副主委林家興表示，「刪Q快訊」實體文宣將寄到在地黨公職與地方支持者、朋友手上，請他們協助散發，放送宣傳「刪Q」，讓在地民省思陳是否還值得託付，不能再等4年1次的民意檢驗，現在就要行使罷免權幫立法院消毒。

國民黨發言人張斯綱表示，「刪Q」不是報復性罷免，宣傳「刪Q」投票也不是要展現仇恨，陳柏惟這一年多立委任期，在立法院「擋疫苗、挺萊豬、護中火、沒專業」失格，台中市立委第二選區選民值得更好的立委，應有重新選擇機會。

張斯綱說，大家希望採購BNT疫苗進來，但陳柏惟擋；大家反對開放萊豬進口，陳卻投同意票；陳在立委選舉前承諾要讓中火關火，選後卻改口說只關小火，玩弄人民信任；陳說砂石船挖砂是為中國大陸潛艦開路，這樣的立委能夠反映台中二選區選民心聲？

國民黨發言人黃子哲也說，陳柏惟支持娛樂性大麻合法化、贊成開放萊豬進口、讓台中人民吸中火有毒氣體，說是「三毒立委」嘟嘟好而已，更何況還曾汙衊軍公教是殺人魔，說自己打手槍打到住院，「當草包成為事實，罷免就成為義務」。

黃子哲表示，陳柏惟去年罷免高雄市前市長韓國瑜時曾說，罷韓是給韓懺悔機會，現在台中市第二選區罷免陳也是如此，請陳「好好把握這個機會」；陳說「瑜出去人回來」，6月6日發大財；現在刪Q票進來，3Q人出去，1023才有好未來。

國民黨發言人李明璇批評，陳柏惟不僅是三毒立委，還是「挺大麻、愛賭博、肇事逃」三寶立委：法院認證賭博輸錢，卻裝可憐說出身清貧；在立院放話單挑其他立委卻被輕鬆撂倒，無腦、中二、暴力；說要苦行就跛腳，根本大麻軟腳蝦，「選前苦肉記，選後就囂張」，陳柏惟說會反省，就下台好好反省。