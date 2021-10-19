快訊／國旅券中籤號碼出爐！「5組身分證尾數」爽領千元

▲今日再抽出60萬份國旅券。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局規劃一千元的國旅券，今日再度抽出60萬名幸運兒，身分證末碼為87、04、40、29、71者幸運中獎，共有60萬3338人中獎，中獎者在今日午後將受到得獎簡訊，並可於本周五（22日）領券。11月1日起即可使用國旅券，適用行業包括旅行業、旅宿業、觀光遊樂業、領有溫泉標章的業者等。

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▲國旅券第2次抽獎結果。（圖／翻攝自觀光局粉絲專頁）

據統計，截至上周五已有1195萬3221人登記國旅券，上周完成登記者可參與本日抽籤，今日加上上周二已抽出120餘萬份。觀光局提醒，民眾只要於10月29日之前至五倍券共通平台登記抽籤，都還有機會抽中國旅券，之後將於10月26日、11月2日的上午再抽出120萬名幸運兒。

而國旅券的使用期間為110年11月1日至111年4月30日，中籤民眾只要在跟合作店家消費折抵前至國旅券平台領券即可。另國旅券適用於實體、線上商家，至實體店家消費只要掃碼QR-code即可，在線上消費則需輸入代碼與身分證末四碼。

▲觀光局副局長林信任（中）抽出60萬名國旅券中獎者。（圖／翻攝自觀光局粉絲專頁、記者李宜秦攝）