虎豹潭女領隊稱「家長提議過壩」！劉父駁斥：她沒阻止我們

記者陳以昇、陳羿妏／新北報導

一對劉姓兄妹16日與爸媽一起到新北市雙溪區虎豹潭參加「大自然體驗營」，卻因溪水暴漲，行經「梳子壩」時不幸被沖走。11歲哥哥昨日上午被尋獲，送醫搶救後宣告不治，至於8歲妹妹至今下落不明。據悉，帶隊的蘇姓女領隊聲稱，事發當下是家長提議要過壩。然而，劉父稍早出面還原狀況時駁斥此事，反倒是蘇女未阻止大家過溪。

▲蘇姓女領隊稱「家長提議過壩」，劉父出面受訪駁斥此事。（圖／記者陳以昇攝）

劉姓兄妹跟著父母一起參加由「天大地方自然公司」辦理的「大方自然體驗」，前往新北市雙溪區虎豹潭古道途中，遇到山區雨勢過大，便決定折返，未料，卻在行經「梳子壩」石階時溪水瞬間暴漲，劉姓兄妹不幸被沖走，釀1死1失蹤。幸運生還的劉父、劉母現在則在等待奇蹟出現，盼能找到劉小妹。

稍早，劉父受訪提到，辦理體驗營的「天大地方自然公司」在事發後，雖向家屬聲稱有投保，惟確切金額是多少、投保公司是哪間，均未獲得對方任何回應。

▲虎豹潭「梳子壩」平日樣貌，民眾常跨溪通過，但16日溪水暴漲（圖右）瞬間成恐怖洪水。（圖／翻攝自新北市政府觀光旅遊網、記者郭世賢翻攝）

據了解，帶隊的蘇姓女領隊聲稱，事發當下是家長提議要過壩。不過，劉父駁斥這件事，更直指當下過壩時，蘇女走在隊伍後方，並未阻止大家過溪，而溪水暴漲速度相當快，他見前方的兩名小朋友上岸後，下秒腳一踏進溪水，當場被沖走，所幸有拉著樹枝才獲救。

瑞芳分局17日通知天大地方自然文化有限公司董事張姓男子、股東涂姓女子以及負責帶隊、同樣是股東的蘇女應訊。警方製作完筆錄後，請示基隆地檢署檢察官，將張男和涂女兩人請回，蘇女則在當晚移送基隆地檢署複訊。蘇女訊後被依過失致死罪嫌諭令20萬元交保，同時限制住居，在等待交保期間，她一度情緒崩潰，哭倒在陪同親友懷中，離開時面對媒體提問，全程遮臉，不發一語快步上車離去。

▼ 蘇女訊後20萬元交保。（圖／記者黃彥傑攝）