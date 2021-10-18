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親見虎豹潭9歲女兒遺體　母哭喊「不要驗」：她都這麼可憐了

新北市消防局努力搜尋失蹤民眾。（圖／侯世駿攝影）

▲新北市消防局努力搜尋失蹤民眾。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

「大方自然體驗」前（16日）帶31名學生和家長，前往新北市雙溪區的虎豹潭戶外教學，卻造成6人被溪水沖走，目前還有2名女學生失蹤。其中一名9歲女童的遺體昨（17日）被尋獲，她的母親見到愛女遺體當場癱軟，並傷心表示不想再女兒再痛一次：「她都這麼可憐了，不要再驗了！」

新北市消防局努力搜尋失蹤民眾。（圖／侯世駿攝影）

▲虎豹潭仍有2名女學生失蹤中。（圖／CTWANT提供）

據瞭解，「大方自然體驗」此行前，就有家長因為連日下雨，主動詢問業者，但業者卻稱沒關係，還是堅持要繼續舉行活動。

至於這名9歲蔡姓女童的遺體昨日在三水潭附近被尋獲，但已無生命跡象。她的母親非常傷心，看到最愛的女兒再也無法睜開眼睛、活蹦亂跳，當場崩潰痛哭，全身癱軟到必須靠旁人攙扶。

女童母親哭喊著表示，希望相關單位不要再對女兒遺體進行驗屍：「她都這麼可憐了，不要再驗了！」、「她都這麼可憐了，還要驗什麼東西？」讓一旁見到這一幕的人，都忍不住感到心酸。

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