8歲劉小妹遭沖走失聯2天！爸媽見「粉色雨衣、登山鞋」淚崩

記者陳以昇、陳羿妏／新北報導

一對劉姓兄妹16日與爸媽一起到新北市雙溪區虎豹潭參加「大自然體驗營」，卻因溪水暴漲，不幸被沖走。11歲哥哥昨日上午被尋獲，送醫搶救後宣告不治，至於8歲妹妹則至今仍下落不明。警消今（18日）沿著河道持續搜索，稍早於落水點附近以及落水點20公里外的烏嘴長潭附近，找到一件粉紅色雨衣和一隻登山鞋。劉父與劉母看到照片確認是劉小妹所有，當場痛哭失聲。

▲▼8歲劉姓女童仍失蹤，爸媽見衣物痛哭。（圖／記者陳以昇攝、翻攝）

劉姓兄妹跟著父母一起參加由「天大地方自然公司」辦理的「大方自然體驗」，前往新北市雙溪區虎豹潭古道途中，遇到山區雨勢過大，便決定折返，未料，卻在行經「梳子壩」石階時溪水瞬間暴漲，劉姓兄妹不幸被沖走，父親則拉著一旁樹枝，幸運生還，劉母則是在溪水暴漲前，於岸邊等待。

警消歷經一番搜索，昨（16日）上午10時40分於六和橋下游100公尺處，尋獲11歲的哥哥，但經送醫搶救後，哥哥仍是宣告不治，妹妹則是下落不明。

劉家人今日上午先與陳姓罹難者家屬一同重返落水點招魂，不過稍早警消沿著河道一路搜索，於落水點附近及落水點20公里外的烏嘴長潭附近，找到一件粉紅色雨衣和一隻登山鞋。劉父、劉母看到照片確認是劉小妹所有，當場痛哭失聲。目前搜救人員加快腳步搜索，就盼奇蹟出現。





▲虎豹潭罹難者家屬重回現場招魂。（圖／記者陳以昇攝）

整起意外共有2大4小落水失蹤，目前已經有4人（45歲鍾男、9歲蔡姓女童、11歲劉姓男童、48歲陳男）被尋獲，但4人都已經不幸身亡，目前警消仍積極搜救剩下的2名失聯者（8歲劉女、15歲陳女）。

▲▼搜救隊員持續搜索。（圖／記者陳以昇攝）