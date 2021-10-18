LIVE／11月有望降回一級警戒　新北最新說明

記者徐政璿／台北報導

國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布10月19日至11月1日維持二級警戒；關於是否於近期降級，指揮官陳時中今（18日）鬆口表示「可以這樣講」。新北市府今15時持續召開例行性疫情記者會，由副市長劉和然說明最新疫情發展。

行政院上午召開防疫會議，疫情指揮中心於會中報告指出，目前國內疫苗接種人口覆蓋率已達62.11%，劑次人口比為84.12%（劑／每百人），共已施打1,970.9萬人次。

指揮中心在會中指出，全球疫情雖漸續趨緩但仍屬嚴峻，復因Delta變異株持續流行，又逢秋冬季節到來，傳播機會將隨室內活動時間較長而增加；雖然國內本土疫情已及社區風險皆在穩定控制中，惟境外移入病例檢出亦以Delta變異株為主，故建議應持續落實邊境嚴格管制以及變異株監測等措施。

指揮中心表示，目前國內疫苗接種人口涵蓋率已達62.11%，劑次人口比為84.12%（劑／每百人），共已施打1,970.9萬人次，隨著國內疫苗數量充足，也籲請國人積極預約施打。

指揮中心指出，由於目前國內疫情持續趨緩，預估明（2022）年農曆春節入境人潮將較今（2021）年增加20%～30%，目前已針對國內集中檢疫所與防疫旅館量能進行盤整，必要時亦將針對移工、外籍漁工、境外生等人員規劃實施分批分流入境措施，以為因應。