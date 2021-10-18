「邊舉國旗邊吐血」挨轟　謝志偉曝心聲：我心裡想的確是台灣

▲謝志偉與拿著台灣獨立旗幟的學生合照。（圖／翻攝謝志偉臉書）



記者杜冠霖／台北報導

駐德代表謝志偉在國慶當天與持台灣獨立旗幟的學生合照，對於將照片上傳臉書惹議，事發後有許多旅德台僑質疑，過去幾年在德國和國旗的照片都是照假的嗎，謝志偉強調，每一張都是真的，「但每一張有我和這一面國旗的照片，我心裡想的的確是台灣。」

對於國旗爭議爆發所遭受的批評與抨擊，謝志偉18日在臉書發文透露自己完整的心聲與想法，陸陸續續有旅德台僑以不同方式來請教或詰問自己，「手舉著國旗，心裡想著台灣」、「邊舉國旗邊吐血」等說法是什麼意思，也有人直接問：「那過去幾年在德國有您和國旗的照片都是照假的嗎？」，且不管口氣如何，「他們問的如此認真，我有責任清楚回應。」

面對質疑，謝志偉表示，這些年來每一張與國旗的合照，自己心裡想的的確是台灣，「而我相信，不管是在展覽會場的台商、來我們駐德代表處的台灣留學生或僑胞、絕大部分在和這面國旗照相時，心裡和我一樣想的是台灣。」

謝志偉指出，因為台灣人一旦出了國，幾乎百分之百都是以「TAIWAN」來稱呼自己的國家，聽過或知道我從2016年到今年在德國前後六次的國慶致詞的人，不管是在酒會中或音樂會裡，我都會表達我對當年熱血中國人創建中華民國的精神之崇敬，而在此意義之下的青天白日滿地紅國旗也（才）是我崇敬的國旗。

謝志偉指出，1949年之後，那種不畏強權、寧死不屈的精神也在台灣傳承下來並和腳下土地緊密結合，雷震、殷海光、傅正等是眾所皆知的典範例子。而他們又和在地追求自由鬥強權的勇者結合成台灣一條自由之鍊，彭明敏、黃信介、金恆煒、李筱峰等都是這條自由之鍊裡不可或缺的一環。

同時，謝志偉也重話反擊來自藍營的攻訐，他指出，在國外看到戒嚴時代一邊扮演電鋸角色、又一邊將這面青天白日滿地紅的國旗和「中華民國」的國號據為己有的某政黨，在解嚴後，和蠻橫打壓台灣的國際空間，在軍事上霸凌威脅台灣生存空間的中共政權眉來眼去。

謝志偉說，他自己無法再將這面被他們所佔、面對中共卻又棄之如敝履的國旗，和一百多年前撼動人心的中華民國連結在一起，「我能做的只是手舉國旗、心想台灣，或朝小英總統的高度，慢慢透過中華民國台灣連結起來成為一個最大公約數。」

謝志偉表示，自己支持的是那股具有浩然正氣、無畏無懼、面對邪惡，絕不妥協的精神。也因此，這些年來，被共政權視為台獨的自己，和許多流亡海外的中國人、西藏人、維吾爾人、南蒙古同舟共濟，培養出兄弟姐妹般的感情，「就這點來說，恐怕我才是在代表那原初的中華民國之精神！」