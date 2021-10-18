悠遊卡綁五倍券「不得網購」？　悠遊卡公司：受限法令規定





▲有民眾質疑，悠遊卡不能買網購，且每天限定最高消費3000元。（圖／資料照）

記者袁茵／台北報導

行政院日前推出振興五倍券，悠遊卡公司也祭出加碼優惠，分別為綁定悠遊付與悠遊卡皆可拿到「振興大禮包」，並有限量名額。不過有網友投訴媒體稱，綁定悠遊卡後才發現不能網購，且每天限定消費最高3000元。對此，悠遊卡公司18日回應，上述規範是包括悠遊卡在內的電子票證發行20年以來使用方式，限於物理特性和相關法令規定，無法更改。

悠遊卡公司日前推出五倍券綁定「悠遊付」，可獲得的「五夠大包」振興禮包，內涵總價值高達5000元的現金回饋券，限量1萬份，只要符合回饋條件，就可以獲得悠遊付儲值金，回饋比率最高50％，最多可拿5000元，加上政府的5000元，共可拿回1萬元現金。

若五倍券綁定悠遊卡，前1萬名成功綁定悠遊卡「享300元加碼回饋」；前1萬0001名至前3萬名成功綁定悠遊卡者「享200元加碼回饋」，前3萬0001名至前4萬名成功綁定悠遊卡享100元加碼回饋。此外，如果綁定悠遊卡後又再綁定悠遊付，還可以拿到加贈的3000元振興大禮包，限量2萬名，並同享高回饋率優惠。

但有民眾投訴，綁定悠遊卡後發現不得網購，當初不知道五倍券綁定悠遊卡與悠遊付的差別，以為2者都一樣，但後來才發現悠遊卡只能用於小額消費，單筆消費上限金額為1000元，單日消費上限3000元。

不過，其實悠遊卡公司在推出「振興大禮包」優惠時，本身就有說明，如果綁定悠遊卡，還要再綁定悠遊付才能拿到振興大禮包，而振興大禮包的回饋券也是顯示在悠遊付中。

對此，悠遊卡公司18日上午接受《東森新媒體ETtoday》訪問時回應，悠遊卡無法網購、須先儲值及單日消費上限3000元一事，為包括悠遊卡在內的電子票證發行20年以來使用方式，限於其物理特性與相關法令規則，使用方式無法因五倍券專案而更改。

悠遊卡公司指出，多數消費者反應單筆消費限制一事，配合本次電子票證修法，悠遊卡單次消費限額已從1000元提升至1500元，民眾已可於各大通路使用；此外，綁定悠遊卡振興券也可於交通相關消費上做累積。

此外，針對先前推出加碼「振興大禮包」部分，悠遊卡公司強調，該禮包需要在悠遊付中使用，大禮包回饋也回饋至悠遊付錢包中。

最後，悠遊卡公司表示，鼓勵綁定數位支付為本次中央政府既定政策，悠遊卡公司投入價值約一億元回饋，希望民眾使用數位支付，並協助消費市場振興。