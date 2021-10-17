虎豹潭活動「主辦單位無立案」　耿葳：看見戶外活動三不管地帶

▲虎豹潭搜救畫面，警消在水深及腰的水域，以長竹竿試探並撥開水中雜物搜索。（圖／記者游宗樺攝）

記者袁茵／台北報導

新北雙溪虎豹潭16日下午溪水暴漲，導致「大方體驗自然營隊」6名大人及孩童遭沖走失蹤，截至17日上午還有1大3小仍失蹤。台北市議員耿葳16日晚間表示，一場意外看到戶外的「三不管地帶」。

針對新北虎豹潭發生學童、家長遭溪水沖走意外，失蹤的6人當中有5人為台北市學童、家長，截至16日上午還有1大、3小仍失蹤，雙北警消全力搜尋中。耿葳16日晚間指出，此次活動是家長們透過名為「大方自然體驗」的臉書付費報名參加。

耿葳提及，據了解，大方自然體驗的前身為曾經立案「涂大芳體驗自然文化公司」，該公司雖於1977年核准設立，但目前公司狀態已顯示為解散。

耿葳指出，但臉書上「大方自然體驗」標榜著「以大自然為教室讓參與的小朋友、家長及老師都有機會，學習到對自己，對他人及對大自然的認識與關懷。」簡介中看似有補習班的性質，而招攬對象也為在學學童及家長，但實際詢問北市教育局後發現，「大方自然體驗」也非立案補習班。

▲台北市議員耿葳。（資料圖／記者周宸亘攝）



耿葳質疑，像這類以臉書招攬民眾付費參與的活動，招攬對象為在學學童及家長，出了問題之後，到底是教育局要管？還是以招攬的商業行為，而歸屬於商業處去管？又或者要依其帶團前往戶外旅遊的營運方式認定為旅行社？一個意外再度引發出諸多三不管的棘手問題，恐讓民眾權益在這當中受到嚴重損害。

耿葳除了已要求北市府消保官立即同步協助了解相關權益問題外，也呼籲台北市政府，必須馬上掌握「大方自然體驗」臉書背後實際經營者為何人？本次活動又是為何人負責招攬？參與者支付的款項又是到何人帳戶？以協助參與者後續相關權益的保障。