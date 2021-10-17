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圖片僅供參考！她網購「龍蝦尾罐頭」打開臉綠了　網笑：還沒長大

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO打開罐頭後傻眼了。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

商家為了行銷商品，常常會搭配超美的布景拍出精緻的商品照，然而圖片下方通常都會加上「圖片僅供參考」的字樣，以免消費者期待過高，一名網友在網路上購入一款「龍蝦尾罐頭」，期待收到時可以大吃一波，結果打開商品瞬間臉上三條線，根本不是圖片中的龍蝦尾，讓她傻眼直呼「是照騙啦！」

原PO在臉書「爆怨公社」發文，帶著愉悅的小雀躍的心情，滿心期待在網路上下單，購買龍蝦尾罐頭，從賣家提供的照片來看，罐頭裡的蝦又大又肥，「看起來真可口，從沒吃過小龍蝦，只吃過大龍蝦」，但沒想到現實總是殘酷的。

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原PO拆開包裹後滿頭問號，賣家貼出的照片，罐頭包裝是紅色的，但收到的商品卻是咖啡色，接著她打開後臉都綠了，說好的龍蝦尾竟然是小蝦米，和賣家貼出的照片完全不一樣，「我的小龍蝦尾去哪了？是還沒長大嗎？這不是傳說中的蝦米嗎，這一定是照騙啦！」

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

▲網友們忍不住笑了出來。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

貼文曝光後，許多網友笑翻，「關太久生了一堆小龍蝦」、「給他們一點時間，他們還在長大中」、「抱歉，真的太好笑了，小蝦米忘了開美肌了」、「賣家：您還需購買放大燈搭配使用」、「明明下單爸爸的下酒菜，來的卻是寶寶食品」、「這一批營養不良，請見諒」、「沒錯啊，這蝦米都是龍年生的。

貼文中也釣出苦主，「我也是受害者之一，建議不要吃，吃完可能會尋麻疹」、「不敢說我也有買，我把其他三罐放在櫃子裏等他長大」。不過有網友發現，可能是商品寄錯了，「好像不同牌子」、「罐子顏色完全不一樣，會不會寄錯了或是下錯單」。

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