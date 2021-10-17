虎豹潭6人遭沖走！柯文哲下令成立關懷小組　專案調查業者商業登記

▲台北市長柯文哲16日晚間赴新北壽山宮前進指揮所了解搜救狀況。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者袁茵／台北報導

新北市雙溪區虎豹潭16日因溪水暴漲，造成31名參加「大自然體驗」的民眾遇上山洪，其中2大4小被沖走，截至17日上午，仍有2名小孩失聯。台北市副市長蔡炳坤17日表示，目前北市府分為2大塊，一是成立關懷小組，召集各局處協助家長、學生，二是針對業者部分，由商業處來專案了解與處理商業登記等事項。

台北市議員游淑慧17日上午提及，「大方體驗自然營」16日下午帶隊到新北市雙溪虎豹潭出遊，路上遇上山洪爆發，導致6人落水，這樣的營隊不是立案補習班，也不是立案旅行團，但包括帶團自然體驗時有無專業救生員陪同、領隊有無專業證照、有無投保保險、為何氣象告知山區有雨仍堅持出遊等問題，主辦方都未出面說明，僅緊急刪臉書。

游淑慧要求，北市法務局要從求償、消費者保護層面協助調查，產發局、教育局要認定是否違規營業、違規招生補習班性質，最後請檢調司法介入調查有無過失致死罪行。

▲虎豹潭搜救畫面。（圖／記者游宗樺攝）

針對參加「大自然體驗」的民眾赴虎豹潭活動，結果有6人遭沖走一事，蔡炳坤17日接受《東森新媒體ETtoday》電訪時表示，北市府目前分為2塊動作，第一是於17日上午立即成立關懷小組，台北市長柯文哲指示由蔡炳坤召集，召集了包括教育局、消防局、衛生局、社會局與民政局等局處，主要協助受害受難學生與家長，協助處理後續相關事宜，並啟動一案一社工，開始進行關懷協助與慰問。

蔡炳坤指出，第二部分比較針對業者，由商業處、教育局來做專案了解與處理，包括業者的商業登記、公司營運項目等一定要做釐清。

北市商業處副處長江美玲17日指出，「涂大芳體驗自然文化公司」之前有設立登記，但已經解散一段時間，而現在的「天大地方自然文化有限公司」則是有做公司登記，至於有無違規經營到何種行業別，還會再做釐清。

北市法務局主任消保官楊麗萍提及，較難釐清主管機關，因主辦單位活動多樣性，例如攀岩、溯溪或室內講課教學，較難認定是體育活動或體育課程、商業活動。民眾欲參加這類營隊，應先注意主辦單位有無投保意外責任險和安全防護措施，也要留意主辦單位實際經營的人是否有實際公司，而非只是登記公司，以此次臉書表單報名來看，現場領導也不一定是公司的人，可能是外面再去招聘活動講師，民眾應再次確認主辦方。

▼虎豹潭活動造成多人失蹤，救難隊下游摸黑尋人。（圖／記者郭世賢翻攝）