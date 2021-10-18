現行法規模糊！虎豹潭釀4死2失蹤　柯文哲下令「盤點坊間活動」約束業者

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜慰問虎豹潭罹難者家屬。（圖／記者郭世賢攝）

記者袁茵／台北報導

「大方自然體驗」蘇姓嚮導16日率領31名家長、學生到新北市雙溪區虎豹潭遊玩，發生4死2失蹤的落水意外，引爆全台關注。「大方自然體驗」主辦單位為「天大地方自然公司」，公司登記於台北市，現行法規對於類似體驗活動規範模糊，面對後續改善作為，台北市長柯文哲18日要求進一步盤點類似體驗活動，以及現行各規管法令的落實情況，因應不足之處。

面對虎豹潭發生4死2失蹤的落水意外，北市府17日跨局處成立關懷小組，並啟動「一個案一社工」，教育局就相關學校班級，啟動關懷、輔導、生命教育課程；針對業者責任追究，已註記禁止業者變更登記資料，將循法律程序凍結財產，要求業者負起刑事及賠償等責任，由商業處、法務單位研商中。

▲虎豹潭仍有2名女學生失蹤中，相關單位出動309人持續搜救。（圖／記者游宗樺攝，下同）

針對後續改善作為，台北市政府發言人陳智菡18日上午接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，天大地方自然文化有限公司是於民國107年核准設立，同年11月核准變更，在商業登記上沒有問題，該公司沒有違法吸金，也不涉公司法違法事項，問題點在於公司做的體驗活動發生狀況，因此，北市府第一時間已經管制公司登記做任何變更，包含股東、負責人都不得變更，北市消保官也建議檢察官，可先凍結負責人財產，避免相關人員脫產，導致受害者求償無門。

陳智菡指出，這起事件透露出的訊息是，現在坊間有許多公司都在做類似體驗活動，這並沒有違法，例如一般電視台經常做的主播營，會找記者主播擔任講師，許多公司都有從事這樣的體驗活動，但必須要做好防護、保險，特別是要入山、入水等有一定危險的活動，體驗活動就應該配有專責嚮導、防護員等隨同保護從事活動者的安全，遵守入山入水等活動規範，不能因為掛「體驗活動」就規避。

陳智菡提及，北市府18日上午8時特地召開會議，討論在目前法規相對模糊的狀況下，未來針對類似體驗活動，要如何規範約束業者？現有法源不充足，體驗活動不能被列為單一局處之權管業務，北市府將進一步盤點坊間體驗活動，以及現行各規管法令的落實情況，因應不足之處；而台北市長柯文哲也已經指示，此事由台北市副秘書長林育鴻負責彙整。