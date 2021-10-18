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搭上魷魚遊戲影集熱潮　台南山上花園水道博物館木頭人睜眼迎遊客

▲最近疫情逐漸趨緩，沙坑也再度開放，工作人員將繩索修補好，讓木偶重新睜開眼睛，迎接前來遊玩的親子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲最近疫情逐漸趨緩，沙坑也再度開放，工作人員將繩索修補好，讓木偶重新睜開眼睛，迎接前來遊玩的親子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

韓國影集魷魚在全球引起風潮，劇中木頭人娃娃更引起熱烈討論；無獨有偶，台南山上花園水道博物館內也有一尊木頭打造的娃娃，連日來吸引不少民眾來CUSO電影場景，也再度帶動話題。

▲最近疫情逐漸趨緩，沙坑也再度開放，工作人員將繩索修補好，讓木偶重新睜開眼睛，迎接前來遊玩的親子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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文化局指出，占地20公頃的山上花園水道館博物館區，擁有大片林蔭，兩年前開館時，除了持續維護既有的自然景觀外，也規劃了融入地景的藝術裝置，其中結合親子沙坑，高達4.5公尺，以回收棧板製成的人偶造型《森林裡的水道工程師-拉米》，巧妙融入松鼠、鳥巢等造型，希望與鳥兒、昆蟲及人們等同樂，是件充滿父愛的作品，也因為造型特殊，設置以後，一直是遊客拍攝打卡熱點。

▲最近疫情逐漸趨緩，沙坑也再度開放，工作人員將繩索修補好，讓木偶重新睜開眼睛，迎接前來遊玩的親子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了增加作品的豐富度，製作團隊將人偶設計成眼睛可以藉由尼龍繩拉放開眨，但因為長期在戶外受氣候影響，繩索在年初斷裂，木偶的眼睛也就閉了起來，由於正逢疫情封園，因此館方也就順勢讓木偶休息，最近疫情逐漸趨緩，沙坑也再度開放，工作人員將繩索修補好，讓木偶重新睜開眼睛，迎接前來遊玩的親子。

▲最近疫情逐漸趨緩，沙坑也再度開放，工作人員將繩索修補好，讓木偶重新睜開眼睛，迎接前來遊玩的親子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

館方表示，睜開眼睛的木偶果然精神奕奕，也吸引更多遊客前來取景，甚至還擺出影集經典畫面，生動誇張表情為遊程增添趣味性。

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