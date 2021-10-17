台南購物節登錄金額破20億元！　台南便利送加碼好禮五重送

▲台南購物節發票登錄抽獎活動8月23日開跑後，發票登錄張數節節攀升，短短55天不到2個月，發票登錄累計金額已經突破20億元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



振興消費，台南最給力！台南購物節發票登錄抽獎活動8月23日開跑後，發票登錄張數節節攀升，短短55天不到2個月，發票登錄累計金額已經突破20億元，打破去年紀錄。

市府經發局趁勝追擊，推出台南便利送10/17-10/18超級會員日振興大放送，共有新會員贈100元購菜金(限量100名)、全館滿399免費送到家、拉霸天天抽，最高可獲得6666元購菜金、限量市場好物1+1帶回家及購物節抽奬序號十倍送等加碼好康五重送。





黃偉哲市長表示，台南祭出輕豪宅、油電跨界休旅車等大獎，引發全台關注話題，上週雙十連假上路的振興五倍券讓台南購物節的發票登錄金額再拉上高峰，誘發民眾報復性消費，經統計雙十連假期間發票登錄金額即新增超過2億元好成績，本周進而迅速地突破20億，近期每周皆以3.5億以上的速度增長，買氣強強滾，直呼台南的消費力真的不容小覷！尤其中央推出振興券後，本市商圈包含成大、海安、赤崁朋派、佳里、下營及鹽水等商圈店家紛紛推出許多優惠折扣活動，民眾消費除了政府五倍券優惠外，更可享商圈內合作店家加碼回饋等。





經發局長陳凱凌表示，台南購物節活動開跑至今，不到2個月時間，已快速累積登錄金額突破20億元，為慶祝突破20億關卡，市府推出台南便利送限時2天(10/17-10/18)的超級會員日振興大放送，本月底還有10/23-24佳里商圈購物節嘉年華、10/30-31赤崁商圈萬神節及海安商圈萬聖節以及將軍吼音樂節及煙火秀等精彩活動，11月5日將在市府經發局經濟情報讚臉書全程直播第2次開獎，將抽出電動機車、Iphone13、Apple平板電腦、飯店住宿券…等大獎，呼籲民眾把握機會儘快上網站登錄手中尚未登錄的發票，有機會抱回豐富獎項。





經發局進一步表示，台南購物節活動將持續到明年2月底，民眾只要在台南市店家消費滿百後登錄發票，單筆發票最高有500組序號，未抽中者，自動轉到下次抽獎機會，也就是越早消費，中獎機會愈大，就有機會獲得好宅好車等各項好獎，若無法到台南實體店家消費，可透過台南好物、台南便利送平台購買，方便外縣市或忙碌民眾坐在家中即可享用台南美食鮮品及特色伴手禮，歡迎民眾踴躍訂購支持台南在地好物。（詳情請上台南購物節官網https://tainanshopping.tw/）或台南便利送 (https://ddl.ewebs.tw/tainan/)查詢。