荷蘭人瘋玩《魷魚遊戲》！驚悚「木頭人」廣場重現　贏家可獲禮物

▲荷蘭馬斯垂克某廣場玩起《魷魚遊戲》123木頭人。（圖／翻攝自Instagram@1limburg）

記者羅翊宬／綜合外電報導

影視串流平台Netflix推出的韓國原創影集《魷魚遊戲》風潮持續席捲全球，先前南韓首爾梨泰院地鐵站曾短暫展示「123木頭人」遊戲的驚悚女童娃娃，並原地打造遊樂園場景，然而因湧入過多人潮，最後考量到配合政府防疫政策而收攤。然而，荷蘭街頭近日不但出現該娃娃，廣場上的人潮還大玩起123木頭人。

綜合外媒報導，荷蘭東南部林堡省的城市馬斯垂克（Maastricht）的廣場上重現《魷魚遊戲》的經典畫面，體驗活動在該城市的某廣場上盛大開幕，主辦方在廣場重新豎立起劇中第1集的驚悚女童雕像，現場不斷響起韓語「無窮花（木槿花）盛開了」（123木頭人的韓語版）廣播。

根據當地媒體《1limburg》，該場活動其實正是由Netflix主辦，街頭上的民眾依照穿著粉紅色制服工作人員的指示，在廣場前排隊參加遊戲，每場遊戲最多6個人參加，未滿16歲者需獲父母或監護人同意後方能參加，優勝者可以獲得主辦方所贈送的寫上456字樣的盒子，裡面裝有劇中經典的綠色運動服、椪糖、彈珠袋等。

當地網友們驚訝表示，「我沒想到這輩子竟能看到荷蘭人在街頭玩起123木頭人」、「哇......根本無法想像」、「如果不是新冠肺炎，我們可能會在巨蛋玩起123木頭人」。

▲《魷魚遊戲》在梨泰院設置的大型遊樂場有群聚疑慮。（圖／翻攝自netflixkr IG）

據悉，原本《魷魚遊戲》9月17日上架後，Netflix為了宣傳而在首爾梨泰院地鐵站重現經典的大型遊樂場與木頭人女童娃娃供劇迷朝聖，豈料中秋節（추석，秋夕）連假後新冠疫情升溫，單日新增確診飆破2千例以上，最後活動被迫臨時提前喊卡。

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