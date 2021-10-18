今晨18.1度！下波冷空氣來襲雨更多　變天時間曝

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（18日）清晨全台最低溫出現在新北市石門、宜蘭縣三星鄉的18.1度。氣象專家吳德榮表示，周五至周日鋒面影響、東北季風增強，冷空氣雖不如這波強，但降雨影響範圍更大。

▲今晨5時各地低溫。（圖／氣象局）



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氣象局指出，今晨仍受東北風影響，各地天氣較涼，低溫只有20至22度，局部近山區平地氣溫會再低一些，白天之後東北風減弱，氣溫稍回升，桃園以北、宜蘭高溫約25度，其他地區高溫約27至30度；水氣也減少，只有基隆北海岸及東半部地區仍有局部降雨，其他地區為多雲到晴，中午過後中部山區及南部地區有零星雷陣雨。

氣象局說，周二東北風減弱，氣溫稍回升，基隆北海岸及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中部山區及南部地區有零星短暫雷陣雨；周三、周四基隆北海岸、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫雷陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局預報，周五東北風增強，周六、周日東北風影響，迎風面降雨的範圍增加，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，截至今晨4：46，此波東北季風為多處帶來18度左右的最低氣溫（新北石門區、宜蘭三星鄉18.1度，苗栗公館鄉18.2度，基隆七堵區18.3度，桃園楊梅區、花蓮萬榮鄉18.4度，嘉義民雄鄉18.6度），台北市（南港區）亦降至18.3度。



吳德榮表示，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今上午起至周四上午東北季風水氣略減，氣溫略升，北台早晚仍偏涼，北海岸、東北部及東部偶有局部短暫雨，北部多雲時晴，中南部晴時多雲、日夜溫差大，南部山區午後偶有小範圍短暫陣雨機率；周四下午起鋒面南下，北部、東北部轉有局部雨，氣溫漸降，中南部晴時多雲。



吳德榮指出，周五至周日鋒面影響、東北季風增強，冷空氣雖不如前波強，但降雨影響範圍更大，苗栗以北、東北部及東部有局部雨，中部山區亦有局部短暫雨的機率，北台再轉涼；南部受影響較輕微，雲量略增，氣溫略降，午後山區偶有局部短暫陣雨機率。

▼周五起水氣更多。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

