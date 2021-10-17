今降快10度！最冷時間曝　下波變天雨區更大

記者陳俊宏／台北報導

驟降快10度！氣象專家吳德榮表示，入秋以來最明顯的一波東北季風南下，今天（17日）晚間、周一晨降至最低；周五、周六鋒面影響、東北季風增強，冷空氣雖不如這波，但降雨影響範圍更大。

中央氣象局觀測，今天（17日）清晨全台最低溫出現在桃園市楊梅的18.7度。氣象局預估，台北今高溫僅23度，而周六還有32.4度，降幅將近10度。

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▲氣象局指出，北部及宜花整天偏涼，氣溫介於20至25度，尤其桃園以北及宜蘭白天只有22、23度。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今天氣有感轉涼，北台秋意濃，北台灣白天約在20度左右，今晚、周一晨降至最低，空曠地區約可降至17度，台北市區可降至18、19度，應注意衣著調整。

▼今晨0時至9時累積雨量圖。（圖／氣象局）



吳德榮分析，周一上午起至周四上午東北季風略減弱，氣溫逐日微升，北台仍偏涼，北海岸、東北部及東部偶有局部短暫雨的機率，北部多雲時晴，中南部晴朗穩定、日夜溫差大；周四下午鋒面接近北部、東北部轉有局部雨。

吳德榮提醒，周五、周六鋒面影響、東北季風增強，冷空氣雖不如前波，但降雨影響範圍更大，北部、東北部及東部有局部雨，中部亦有局部短暫雨的機率，北台再略轉涼，南部雲量略增。

氣象局對北北基宜發布大雨特報，東北風影響，宜蘭縣及大台北已有局部大雨或豪雨發生，今基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防溪水暴漲、坍方及落石。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局也對18縣市發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，高雄、屏東沿海空曠地區及大台北地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

氣象局說，今上半天迎風面的北部及東半部仍容易下雨，尤其新竹以北及宜蘭雨勢持續且明顯，有局部大雨或豪雨發生的機率，中午過後迎風面的降雨將逐漸減少，北台灣出現局部大雨或豪雨的機率降低，晚上之後剩下基隆北海岸、大台北及宜蘭降雨機率仍較高；至於中南部較不受影響，整天大多為多雲的天氣，只有午後在南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局指出，北部及宜花整天偏涼，氣溫介於20至25度，尤其桃園以北及宜蘭白天只有22、23度，至於其他地方早晚也偏涼，低溫約22至24度，高溫則可以來到27至30度。